Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da seçim belirsizliği sürüyor. 10’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi, yapılan son genel kurulun iptaline ilişkin davada ihtiyati tedbir kararını kaldırmış, böylece olağanüstü seçimli genel kurulun, 30 Nisan’da yapılacağı açıklanmıştı. Ancak dün seçim bir kere daha tehlikeye girdi. Seçimi iptal ettiren başvuruyu yapan Fırat Develioğlu isimli üye, konuyu istinaf mahkemesine taşıdı. Kulübe, mahkemeden seçimin iptaliyle ilgili resmî bir karar ulaşmadı.

ÖZDOĞAN'DAN ÇAĞRI

İstinaf mahkemesi seçimle ilgili bir durdurma ya da iptal kararı almazsa G.Saray’da genel kurul yarın gerçekleştirilecek. Divan Kurulu Üyesi Ahmet Özdoğan “Saygıdeğer G.Saraylılar, seçim herhangi bir nedenle iptal olursa seçim var gibi cumartesi günü liseye gidip imza toplayın. Seçimi yapın. Hiçbir güç G.Saray Genel Kurulundan üstün değildir” çağrısında bulundu. 26 Mart’taki Olağan Mali Genel Kurulda Burak Elmas yönetimi idari açıdan ibra edilmemişti.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Torrent ile çalışmayı düşünmediklerini vurgulayan Galatasaray’ın başkan adayı Metin Öztürk’ün ekibi Okan Buruk’la ilk teması kurdu, tecrübeli hoca seve seve görevi kabul edeceğini söyledi. Öztürk “Türk bir teknik direktöre karar verirsek, düşündüğümüz isim Okan Buruk’tur” dedi.

DÖRT YILIM ÇALINDI

Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Vole’ye çarpıcı açıklamalar yaptı. 16 yaşında Başakşehir’e imza attığını hatırlatan Kerem “Kariyerimin başında dört yılımın çalındığını düşünüyorum. Abdullah Avcı’ya çok kırgınım. Hiç fırsat vermedi. İdmanda ayağıma top gelmesin diye dua ediyordum, kaptırınca küfür yiyordum. Öz güvenim yerlerdeydi. İnşallah ‘Senden bir şey olmaz’ diyen o insanları utandırmışımdır” dedi.

Galatasaray'da yeni teknik direktör Okan Buruk mu olacak? Metin Öztürk, İHA'ya konuştu... Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, Domenec Torrent ile çalışmamaları durumunda planlarıyla ilgili olarak, "Türk bir teknik direktöre karar verirsek, bizim düşündüğümüz teknik direktör Okan Buruk'tur" dedi. Öztürk, futbol takımının en az 7-8 transfere de ihtiyacı olduğunu söyledi.

İmparator geri dönecek mi? Galatasaray'ın başkan adayından kritik açıklama Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, Fatih Terim ile teknik direktör olarak çalışıp çalışmayacağı sorusuna karşılık net bir şekilde "hayır" cevabını verdi.