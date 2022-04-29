Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Fransız teknik adam Valerien Ismael, sarı kart cezası bulunan Josef de Souza’nın yerine Atiba’yı görevlendireceği öğrenildi. Böylelikle 39 yaşındaki oyuncu, Ismael yönetiminde ilk defa ilk on birde sahaya çıkmış olacak.

FORMÜL ARANIYOR

Dünya Kupası’na formda gitmek isteyen Atiba Hutchinson, Beşiktaş’la olan sözleşmesini bir yıl uzatmak amacında. Gelecek sezon genç ve dinamik bir kadro kurmayı planlayan Valerien Ismael ise Atiba’nın devam etmesine sıcak bakmadığını sportif direktör Ceyhun Kazancı’ya iletti. Atiba’yı kırmak istemeyen yönetimin sözleşme konusuna bir formül üretmeye çalıştığı öğrenildi.

GENÇLİK AŞISINA DEVAM

Beşiktaş, dün altyapısından Emirhan Delibaş, Berkay Vardar, Necati Bilgiç , Serkan Emrecan Terzi ve Göktuğ Baytekin ile sözleşme imzaladı. Bu arada kulübün idari ve mali genel kurulunun 28 Mayıs Cumartesi, başkanlık seçiminin de 29 Mayıs Pazar günü yapılacağı açıklandı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Pazar günü oynanacak Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Beşiktaş'ta Umut Meraş üzüntüsü... Derbiye yetişmesi zor Beşiktaş'ın milli sol beki Umut Meraş, Kasımpaşa maçında sakatlandı. Sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama bulgularına rastlanan futbolcu sezonun geri kalanında forma giyemeyebilir.