Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Medipol Başakşehir'de yaşadığı psikolojik şiddeti ilk kez anlattı. VOLE YouTube kanalında Onur Tuğrul ve Ali Naci Küçük'e içini döken 23 yaşındaki futbolcu, "4 yılımın çalındığını düşünüyorum" dedi.

İsim vermeden Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir hakkında dikkat çekici bilgiler paylaşan Kerem Aktürkoğlu, "16 yaşında imza attıktan sonra ilk önce Başakşehir U17'de oynuyordum. Çok güzel bir sezon geçiriyordum. Abdullah Avcı döneminde profesyonel imzayı da attım. A takıma çıktım, ilk defa oseviyede oynadım. Beklediğim gibi olmadı. Çok büyük bir hiyerarşi,askerlik gibi rütbecilik vardı. Sen şusun, ben buyum, küçüksün, haddini bileceksin, sesini çıkarmayacaksın şeklinde şeyler vardı. Yapım gereği haksızlık karşısında susamam. Bu tavır beni sindirdi. Allah'ın ne olur bugün antrenmanda ayağıma top değmesin diye dua ederdim. Beni sakatlayacaklar diye korkuyordum. 16-17 yaşında bir futbolcu şu kafayla antrenmanlara çıkıyor." ifadelerini kullandı.

PHIL FODEN'A YAPIN HADİ!

Kerem, şöyle devam etti: "Şu an Emirhan'a, Arda Güler'e hocaları tarafından nasıl davranılıyorsa, onu beklerdim. Örneğin Phil Foden, kaç yaşında çıkıp oynadı? Düşünsenize A takımda bir futbolcu, Foden'a top kaybetti diye küfredecek, tehdit edecek. Üstündeki yeleği yırtacak! Duvarları kıracak! Seni tehidt edecek! Böyle bir şey yapsanız o takımdaki diğer futbolcuların, hocaları, yöneticilerin tepkisi nasıl olur? Nasıl tepki olur? Hiyerarşi, Türk futbolundaki en büyük sorundur. Takım çok iyi gittiği için kimseyle konuşamadım. Detaylara çok girmiyorum. Yaşadıklarımın fazlası vardır azı yoktur."

İSİM VERMEDİ AMA...

Onur Tuğrul'un "Çok ağır şeyler bunlar... Kim peki bu isimler?" sorusunu geçiştiren Kerem, "İsim vermek bana yakışmaz. Çünkü futbolu bırakanlar var, hala devam edenler de var. Onlar futbolda olmaması gereken insanlar" cevabını verdi.

KALACAK YER BULAMADIM

"Bana dediler ki, 'biz seni çok beğendik ama tesisimiz yok. Eğer sen bir yer bulursan seni takımıma katabiliriz. Babamla oturduk. Arıyoruz arıyoruz yer yok. Yurtlar dolu. Babam, 'oğlum yapacak bir şey yok' dedi. Ben de 'Baba dedim ileride seni suçlamamı istemiyorsan önümü aç. O zaman yatılı bir kurs bulmuştuk. Oradan antrenmanlara geliyordum. Bir seneyi böyle geçirdim."

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