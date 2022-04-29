Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçimi iptal oldu! İstinaf Mahkemesi tarafından sarı kırmızılı kulüpteki seçim sürecine tedbir kararı kondu.

Galatasaray başkan adaylarından Metin Öztürk, seçimin iptal olması üzerine, "Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza" dedi.

Eski yönetici Yusuf Günay ise "İstinaf Mahkemesi'nin yarın yapılacak olan seçimi durduran tedbir kararı hem esas, hem de usul yönünden açıkça hukuka aykırıdır" yorumunda bulundu.

Galatasaray'da yeni teknik direktör Okan Buruk mu olacak? Metin Öztürk, İHA'ya konuştu... Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, Domenec Torrent ile çalışmamaları durumunda planlarıyla ilgili olarak, "Türk bir teknik direktöre karar verirsek, bizim düşündüğümüz teknik direktör Okan Buruk'tur" dedi. Öztürk, futbol takımının en az 7-8 transfere de ihtiyacı olduğunu söyledi.

Eşref Hamamcıoğlu ne vaat ediyor? Galatasaray başkan adayı İHA'ya konuştu... Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, yönetilebilir, sürdürülebilir bir yapıya kavuşmuş Galatasaray vaat ettiğini belirterek, artık kulübün ayakları yere basarak yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Hamamcıoğlu, beyaz sayfa açarak Galatasaray'ın eski gücünü tekrar gündeme getirmeleri gerektiğini ifade etti.

Kerem Aktürkoğlu 17 yaşındayken Başakşehir'de gördüğü psikolojik şiddeti anlattı... Olay sözler! Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, ilk profesyonel sözleşmesini imzaladığı Medipol Başakşehir kulübünde uğradığı haksızlıkları ve henüz 17 yaşındayken takımın "ağabeyler"inden gördüğü psikolojik şiddeti sesi titreyerek anlattı.