Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. hafta karşılaşmalarının hakem atamaları yapıldı. Merkez Hakem Kurulu, Serdar Tatlı döneminden beri maç alamayan tecrübeli hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun yasağını kaldırdı. Tecrübeli hakem, Giresunspor - Adana Demirspor maçında AVAR olarak görev yapacak.

Bu sezon yalnızca 3. haftadaki Medipol Başakşehir - Kayserispor maçında görev yapabilen Mustafa Öğretmenoğlu'nun aylar sonra maç alması, "yasağı kalktı" diye yorumlandı. Öğretmenoğlu en son 7. haftadaki Galatasaray - Göztepe maçında VAR görevi almıştı.