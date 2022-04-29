Türkiye Gazetesi

10 yıllık aranın ardından 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, şampiyonluk kupasına yarın evinde karşılaşacağı Kahramanmaraşspor maçının ardından kavuşacak. Yeşil-Siyahlılar, kupayla şehri dolaşarak şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaşacak.

Başarının en büyük mimarlarının futbolcular olduğunu vurgulayan Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, "Burada taraftarın, camianın, başkanın, yöneticilerin, belediye başkanımızın, tüm Sakarya halkının çok büyük emeği var. Benden önce Ercüment hoca buradaydı, ona da teşekkür etmek gerekir, çok büyük emeği var. Ben geldiğimde çocuklar bir hikaye yazıyordu o hikayeyi tamamladılar. Güzel bir hikaye, sonu güzel bitti." diye konuştu.

Şanlı başarıda emeği geçenlere teşekkür ederek, Sakaryalı olarak ekibin parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu kaydetti.

"ESKİ GÜZEL GÜNLERE DÖNME ZAMANI"

Herkesi Sakaryaspor'a destek olmaya çağıran Şanlı, "Bir tane Sakaryaspor'umuz var. Ülke futboluna çok büyük hizmetler etmiş hem takım olarak hem de bireysel oyuncu olarak çok fazla oyuncu yetiştirmiştir. O yüzden o eski günlere dönme adına birlik ve beraberlik olma zamanı." dedi.

Şampiyonluk sevinciyle ilgili düşüncelerini paylaşan Şanlı, "Anlatamazsınız, yaşamanız gerekiyor. Ben çok kısa süre yaşadım. Belki günlerce uyumadım, arkadaşlar, oyuncu grubu da biliyor. Onlar bizden daha stresliydi. Daha çok baskı altındaydı ama çok şükür... Uzun bir hikaye bu. Böyle tek bir kelimeyle anlatılacak bir şey değil ama şöyle söyleyeyim; çok üzüldük ama en çok sevinen biz olduk." ifadelerini kullandı.

"HEDEFE KİLİTLENMELİYİZ"

"Bu şehirde birlik ve beraberlik, birbirine destek olduğu sürece başarılar gelir." diyen Tuncay Şanlı, "Hemen bir anda hedefe de kitlenmemek gerekiyor. Şu anda evet, bir üst lige çıktık. Burada önce kalıcı olmak, iyi bir planlama yapmak, aidiyet duygusu olan oyuncu grubunu da buraya katmak, altyapıdan da oyuncular çıkartmak gerekiyor. O yüzden bu da uzun bir süreç, kısa vadede çok büyük hedef koymamak gerekiyor ama Sakaryaspor'un olduğu yerde hedef vardır. Hem lige kalite, renk katacaktır hem de taraftarımızla farklı bir atmosfer olacak." şeklinde görüş belirtti.

Sakaryaspor şampiyonluğu kutluyor... Takımı 150 binden fazla taraftarı karşıladı! Şampiyonluğu garantileyen Sakaryaspor, saatler süren yolculuktan sonra Rüstemler Tesisi’nde meşaleler ve tezahüratlarla karşılandı. Şampiyonluk sonrası tesiste açıklama yapan Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, “Dosta, düşmana selam olsun bu şampiyonluk hayırlı olsun” dedi.

Sakaryaspor şampiyon! Yıllar süren hasret Tuncay Şanlı yönetiminde son buldu Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Serik Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantilemiş oldu. Pendikspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen 2. takım Sakaryaspor olurken, 3. takımı play-off süreci belirleyecek.