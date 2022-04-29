Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'a La Liga'dan Sevilla ve Premier League'den Aston Villa talip oldu.

İspanyol AS gazetesinin haberine göre; Sevilla, Fransız stoperi Jules Kounde'nin satılması halinde Nelsson için teklif yapacak. 60 milyon euroluk güncel piyasa değeriyle Avrupa'nın devlerini peşinden koşturan 23 yaşındaki Kounde'nin bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ASTON VİLLA DA İSTİYOR

Galatasaray'ın bu yaz 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Victor Nelsson bu sezon sarı-kırmızılı formayı 40 resmi maçta forma giydi. Marcao'yla iyi bir ikili olan 23 yaşındaki Danimarkalı stoperin güncel piyasa değeri 10 milyon euro civarında.

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