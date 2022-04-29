Türkiye Gazetesi

İtalyan devi Torino, Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş’a resmi teklifte bulundu. A Spor’un haberine göre 4 milyon euro bonservis + 1 milyon euro bonus önerildi.

SONRAKİ SATIŞLARDAN PAY

İtalya devi, Beşiktaş’a sonraki satışlardan da yüzde 20 pay teklif etti. Kara Kartal ise düşünmek için İtalyanlardan süre istedi.

RIDVAN YILMAZ TRANSFER OLACAK MI?

Beşiktaş’ın sportif direktörü Ceyhun Kazan ise daha öncesinde Rıdvan için “Genç isimlerden Rıdvan Yılmaz için teklifler olduğunu ancak kaleci Ersin Destanoğlu için henüz bir teklif gelmedi” açıklamasında bulunmuştu.

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