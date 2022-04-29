Türkiye Gazetesi

Galatasaray Spor Kulübü’nde başkanlığa aday olan Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda kulüp başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, son yıllık olağan mali genel kurulun divan başkanlığını yapan avukat Metin Sinan Aslan ile yaptıkları toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"28 MAYIS TARİHİ" ÖNE ÇIKIYOR

Seçimin durdurulması kararını doğru bulmadıklarını belirten Metin Öztürk, "Burak Elmas başkanımızla bir aradaydık. Bizi rahatsız eden şeffaf olmayan bir süreç var. Kulüp başkanımızın bu süreci netleştirmesini istiyoruz. İki başkan adayına bir seçim tarihi sordu. Eşref Başkanımla beraber bir karar aldık. En uygun tarih en kısa olan tarihtir. Çünkü kulübün bir transfer dönemi geliyor. Sezon bitiyor, bir sürü şey var. 21-28 Mayıs en uygun tarih. İki başkan adayı da 28 Mayıs tarihinde mutabık kaldı. Kulüp başkanı da itiraz etmeden buna uyacağını söyledi ama uyacağıyla ilgili bir fiili durum içine de girmedi. Hala top ortada dönüyor. Hala bir bütçe genel kurulundan bahsediliyor. Bu kadar kaotik bir ortamda öncelik seçim genel kurulunun yapılmasıdır. En azından iki başkan adayının ortak kararıdır. Topun bu kadar ortada dönüyor olması şahsen bizi rahatsız ediyor. Üç haftadır aynı şeyleri konuşuyoruz. Çıkarsınız, tüzüğün 28.1 maddesinden seçime gidersiniz. Eğer 28.1'den deyip arkasına şerh koyarsanız mahkemelerle uğraşırsınız. Eminim kulüp başkanı 28.1'den, 28 Mayıs'ta bir seçim tarihi açıklayacak ve bu kaos sona erecek. Kendisinin katılmayacağını bizlere deklare etti. Eğer üçüncü bir aday çıkarsa o zaman o gölge onun üstünde kalır. Burak Elmas istifa etmeyeceğini kesin ve net bir dille söyledi" şeklinde konuştu.

Galatasaray’ın kurucusu Ali Sami Yen'in koltuğunda oturan bir başkana güvenmek zorunda olduklarını aktaran Öztürk, "Başkan tarihi bize bıraktı. Biz de 28 Mayıs olarak netleştirdik" diye konuştu.

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 3. ADAY YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

İki başkan adayları ve ekipleri olarak yarın seçimin yapılmasını beklediklerini fakat bunun gerçekleşemediğini dile hatırlatan Eşref Hamamcıoğlu, "Maalesef Türkiye’de demokrasinin en güzel canlı örneklerinden bir tanesi olan Galatasaray camiasına farklı yöntemlerle, hukuki labirentlerle çıkış arayarak müdahale edilmiştir. Bu Galatasaray’ın genel kurulunun almış olduğu karara açık müdahaledir. Tahmin ediyorum ki bundan önceki seçimde de olduğu gibi 3. bir adayın yetiştirilmesine çalışılıyor. Bu Galatasaray’ın üzerine düşmüş bir gölgedir. Galatasaray genel kurul iradesi kendini korumasını bilecektir. Bu bir kez daha gösterdi ki Galatasaray’ın kuruluş değerlerine, fabrika ayarlarına dönmesi esastır. Bu seçim sürecinin bu şekilde akamete uğraması Galatasaray camiasının kendi içinde bir kere daha, daha sıkı kenetlenmesi gerektiğini gösteriyor. Metin Öztürk’ün de ifade ettiği gibi, bu sabah Burak Elmas ile telefon görüşmem sonrasında kendisi ile mutabık kaldık, toplantı yapılması konusunda. O da saat 13.00’e randevu verdi. Bu kaostan çıkartmanın tek faktörü bir an önce yeni bir seçim kararı alınmasıydı. Bu konuda başkanın mutabakatı tam olmakla birlikte bizim önerimizin olan 21-28 Mayıs tarihine prensipte tüzüğe göre, olabileceği konusunda fikir beyan etmiş olmasına rağmen, yönetim kurulu arkadaşlarıyla görüşeceğini, değerlendireceğini, bizi saat 14.15’te tekrar toplantıya davet ederek, görüşünü bildireceğini söylemesine rağmen şu saat itibariyle o görüşme olmadı. Aldığımız bildirimde, divan başkanımız vasıtasıyla, basına saat 17.00’de bir açıklama yapacağını, bizlerin beklemesine gerek kalmadığı bildirildi. Biz bunu yadırgamış olmakla beraber, 21-28 Mayıs tarihlerinde mutlaka seçimin yapılması gerektiğini inanıyoruz. Bunun dışında bir karar, Galatasaray’ı daha büyük bir kaosa götürecektir. Galatasaray’da çözümler tükenmez. Mutlaka ki bu çözüme liderlik yapacak kişiler vardır. Bizler olduğumuz yerde devam ediyoruz. 21-28 Mayıs’ta seçimin yapılması kararının şartsız olarak açıklamasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

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