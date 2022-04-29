Türkiye Gazetesi

30 Nisan'da planlanan seçimin iptal olması sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün kayyuma devredilmesi için mücadele eden bir yapı olduğunu öne sürdü. Elmas, "İbra olmamamız için tam seçim öncesi klasörlerle disiplin evrakları gelmeye başladı." dedi.

"İSTEDİKLERİNİ ALDILAR, ŞİMDİ BAYRAM TATİLİNDELER"

Burak Elmas yaptığı açıklamada, "Galatasaray yönetiminin ibra edilmemesi için çalışan arkadaşlar aday bile olmadılar. İstediklerini aldılar, şimdi de bayram tatilindeler. Biz bu seçimlerin yapılabilmesi için elimizden geleni yaptık. Galatasaray'ın bu tüzük sürecini getirmemesi için baskı yaptılar. Bunu dahi yaptırmamak için çalıştılar, ibra olmamamız için tam seçim öncesi klasörlerle disiplin evrakları gelmeye başladı. Galatasaray'da dışarıdan göründüğü kadar basit değil her şey. Kişilerin çiftliği olmadan ileriye gitmesi için ciddi bir direnç var. Galatasaray bugün borcunu ödemek için en şanslı kulüp olmasına rağmen Galatasaray'ın kayyuma gitmesi için mücadele eden bir yapı olduğunu görüyorum." dedi.

Galatasaray'da taht oyunları... Eşref Hamamcıoğlu'ndan 3. aday iddiası! Galatasaray Spor Kulübü’nde başkanlığa aday olan Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu, mahkeme kararı ile durdurulan olağanüstü seçimli genel kurul ile ilgili açıklamalarda bulundu. İki başkan adayı da yeni seçim tarihinin 21-28 Mayıs'ta yapılması gerektiğini söyledi. Hamacıoğlu, "3. bir adayın yetiştirilmesine çalışılıyor" dedi.

Son dakika: Galatasaray'da seçim iptal! Son dakika: İstinaf Mahkemesi, Galatasaray'da yarın yapılacak seçimli genel kurula tedbir kararı koydu. Galatasaray'da seçim iptal oldu.

Galatasaray'da yine seçim kaosu 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir kararını kaldırıp seçimin önünü açmasının ardından konu bu defa istinaf mahkemesine taşındı