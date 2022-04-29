Türkiye Gazetesi

FETÖ'nün futbolda şike soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı dava 4 Haziran 2021 tarihinde karara bağlanmıştı. Söz konusu davada İstinaf mahkemesi, kararını verdi. Bu kapsamda yerel mahkemenin sanıklar hakkında değişen oranlarda verdiği hapis cezaları onandı.

48 SANIĞA CEZA

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’yı bin 460 yıl, dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ı 2 bin 170 yıl hapse çarptırmıştı. 'Futbolda şike' soruşturmasını başlattığı iddia edilen eski polis memuru Lokman Yanık, 173 yıl hapse mahkum edilirken, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne sınırında yakalanan eski komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı, 999 yıl 3 ay 15 gün, Dönemin Organize Suçlarla Mücadele Müdür Yardımcısı Ahmet Kalender, bin 766 yıl hapse çarptırılmıştı. Mahkeme, 48 sanığın çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına hükmederken, 35 sanık hakkında ise beraat ya da karar verilmesine yer olmadığına karar vermişti.

Dosya, İstinaf Mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında verilen hapis cezalarını onadı. Daire, bazı sanıklar hakkında verilen beraat kararının bozulmasına ve bu sanıklar yönünden dosyanın tekrar yerel mahkemeye gönderilmesine hükmetti.

Aziz Yıldırım şike davasının peşini bırakmıyor: Herkese dava açacağız 3 Temmuz süreci boyunca görevi kötüye kullanan herkese dava açacaklarını söyleyen Yıldırım “Davalardan kazanacağımız paraları da Mehmetçik Vakfına bağışlayacağız” dedi

'Futbolda şike' davasını başlatan FETÖ'cü Kayseri'de yakalandı 2011 yılında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu kişilere yönelik "futbolda şike" soruşturmasını başlatan raporu eski polis memuru Lokman Yanık hazırladı. Hakkında 161 yıl hapis cezası bulunan Yanık, operasyonla yakalandı.

'Futbolda şike' davasında Yargıtay'dan beraat kararına onama Sadece Fenerbahçe’nin değil bütün spor kamuoyunun merakla beklediği dava nihayete erdi. Yargıtay, yerel mahkemenin Aziz Yıldırım ve yol arkadaşlarıyla ilgili beraat kararını onadı.