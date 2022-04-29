Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmeye saatler sayan Trabzonspor, 2010-2011 sezonu Fenerbahçe şampiyonluğu ile ilgili tartışmalı açıklamalara devam ediyor. Bu bağlamda dün Fenerbahçe tarafından söz konusu durumu eleştiren ve Trabzonspor ile TFF'ye tepki içeren bir yazı yayımlandı. Söz konusu gelişmenin akabinde Fenerbahçe taraftarını öfkelendiren bir hamle de Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Fenerbahçe'nin geçen gün yaptığı 2010-2011 şampiyonluğuna ilişkin paylaşımını alıntılayan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabı, "O sırada 'İlgili kulübün ait olduğu şehrin Büyükşehir Belediyesi" ifadelerini kullanarak şehrin bayraklarla donatılmış fotoğrafını paylaştı. Bu hamle sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekerken, paylaşım kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

TEPKİ YAĞDI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamayı alıntılayarak, "O sırada 'İlgili kulübün ait olduğu şehrin Büyükşehir Belediyesi'" ifadelerini kullandı ve Trabzonspor bayraklarıyla donatılmış şehrin fotoğrafını paylaştı. Fenerbahçe taraftarını oldukça sinirlendiren bu hamleye, sarı-lacivertliler sosyal medyada tepki yağdırdı.

ŞİZOFRENİK BİR TUTUM

Fenerbahçe Kulübü, 2010-2011 yılı şampiyonluğuyla ilgili bir açıklama yaparak Trabzonspor'a söz konusu sezona dair manipülasyon gerckeleştirdiği iddiasıyla sert tepki gösterdi. Bunun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) da tepki gösteren sarı-lacivertli kulüp, olayı "şizofrenik bir tutum ve üslup" olarak lanse etti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

Son Şampiyonluğunu 1983-84 yılında yaşayan bir kulübün,

2010-11 şampiyonluğumuza dair şizofrenik bir tutum ve üslup sergilemesinden hareketle;

Resmi iletişim kanallarında iddia etmeye devam ettiği 2010-2011 şampiyonluğu sanrısına “müdahale edin!” başvurumuzu duymazdan gelenlere,

Trabzonspor Kulübü’nün stadında bu şampiyonluktan bahseden bir pankartın açılmasına göz yuman, onaylayan TFF temsilcilerine,

Bu temsilcileri bünyesinde barındıran Türkiye Futbol Federasyonu’na,

İlgili kulübün ait olduğu şehrin 2010-11 Fenerbahçe Şampiyonluğuna, otobüs tasarımında yer veren Büyükşehir Belediyesi’ne,

Kulübümüzün şampiyonluğunu resmi mecralarında, mesajlarında hadsizce kullanan Kulübe ve tüm ilgililerine sesleniyoruz!

Bugün, şike kumpasında parmağı olan hâkiminden savcısına, emniyet müdüründen memuruna, medya mensubundan sivil personeline kadar her bir şahsın nerede, ne durumda olduğunun hukuki kayıtlarla ortada olduğunu hatırlatıyor;

Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu sahiplenmenin, sadece şizofreni ile anlatılamayacağını,

3 Temmuz’un bir kumpas olduğunu reddetmenin, buna karşıt görüş taşımanın, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına kast eden FETÖ’yü meşrulaştırmaktan,

halkı kin, nefret ve kutuplaşmaya sevk etmekten başka bir anlam taşımadığını “herkesin anlamasını umarak”

vurguluyoruz!

2010-11 sezonu krizi bitmiyor! Fenerbahçe'den sert tepki: Şizofrenik bir tutum Trabzonspor ve Fenerbahçe arasındanki 2010-2011 sezonu şampiyonluğu krizi bitmek bilmiyor. Son olarak Fenerbahçe yönetimi tarafından yapılan açıklama ile bordo-lacivertli kulübe ve duruma kayıtsız kaldığı düşünülen TFF'ye tepki gösterildi.

Ahmet Ağaoğlu - Abdullah Avcı ikilisi Trabzonspor'a çağ atlattı! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, döneminde üçüncü kupasını almaya hazırlanıyor. Ağaoğlu'nun 1480 günlük süresi içerisinde müzesine Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa gelirken, bu sezon da şampiyonluk kupasını elde etmesine sayılı günler kaldı.

Trabzonspor'un planı büyük: İstanbul'un fethi! Trabzonspor şampiyonluğu her yerde kutlayacak ama camia için asıl önemlisi ve değerlisi son hafta olanı. Plana göre; yarın basına açık idman karnaval havasında geçecek. Cumartesi, Antalya maçında düğün yapılacak. Altay maçında kupa alınacak. Asıl büyük kutlama ise son hafta İstanbul’da olacak.