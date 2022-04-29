Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile mücadele etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-2 kazandı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Diego Rossi, 62. dakikada Serdar Dursun ve 82. dakikada Miha Zacj kaydetti. Gaziantep'in golleri 66. dakikada Sagal ve 90+7. dakikada penaltıdan Maxim'den geldi.

11 MAÇTIR YENİLMİYORLAR

Bu skorun ardından Fenerbahçe ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Sarı laciverliler puanını 68'e çıkardı ve 1 maçı eksik olan lider Trabzonspor ile puan farkını 8'e indirdi. Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 24. haftasında Başakşehir’e 1-0 mağlup olurken, Giresunspor’u 2-1, Hatayspor’u 2-0, Kasımpaşa’yı 2-1, Alanyaspor’u 5-2, Konyaspor’u 2-1, Kayserispor’u 4-0, Galatasaray’ı 2-0, Göztepe’yi 2-0 ve Çaykur Rizespor’u 6-0 mağlup etmiş, Trabzonspor ile ise 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe ayrıca, Trabzonspor ile berabere kalmasının ardından 7 maçlık galibiyet serisine de imza attı.

FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLENTİSİ

Maçın 15. dakikasında Diego Rossi, kale önünde ceza sahasına çevrilen topa vurdu ancak savunmada Toşca araya girdi. Pozisyon sonrası Fenerbahçeli futbolcular Gaziantepli futbolcunun topa elle müdahale ettiği itirazında bulundu. Kısa bir süre VAR ile konuşan maçın hakemi Sarper Barış Saka pozisyonun penaltı olmadığını belirterek, oyunu devam ettirdi.

SERDAR DURSUN PENALTI KAÇIRDI

Serdar Dursun, 55. dakikada kaleci Günay’nın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. 57. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Dursun topu auta gönderirken, Fenerbahçeli taraftarlar 30 yaşındaki futbolcuya tezahüratlarıyla destek verdi. Müsabakanın 62. dakikasında ise Mert Hakan Yandaş’ın sağ taraftan ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Serdar Dursun gelişine yaptığı vuruşla golü bulurken takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Dursun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde toplamda 14 gol attı.

SERDAR AZİZ DERBİDE YOK

Serdar Aziz, kart görerek cezalı duruma düştü. Müsabakanın 80. dakikasında yaptığı itiraz sonucunda hakem Sarper Barış Saka tarafından sarı kartla cezalandırılan Aziz, toplamda gördüğü 8. sarı kart dolayısıyla Beşiktaş derbisinde yer almayacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Pazar günü oynanacak Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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