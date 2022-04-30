Türkiye Gazetesi

Trabzonspor için beklenen an geldi, çattı. Ligi kasıp kavuran Trabzonspor, bu akşam şampiyonluk için sahada… Bordo mavililere, Antalyaspor karşısında 1 puan yetecek ve bu durumda şampiyonluk hasreti sona erecek… Trabzonspor ipi göğüslerse bitime üç hafta kala Fenerbahçe’nin ‘en erken şampiyon’ rekorunu egale edecek. Bütün bir şehir nefesini tuttu bu maçı bekliyor. Taraftarlar günler öncesinden şampiyonluk coşkusunu yaşamak için Trabzon’a akın etti.

ÇOK FARKLI OLACAK

Başkan Ahmet Ağaoğlu da önemli mesajlar verdi. Şampiyonlukta kurşun sıkılmamasını isteyen bordo mavililerin patronu "Taraftarlarımızdan özellikle bir ricam var, coşku, heyecan, üzüntüye ve gözyaşına dönüşmesin" dedi. Ağaoğlu "Trabzon-spor'da şampiyonluğun coşkusu tabii diğer illere, diğer takımların şampiyonluğundan biraz daha farklı oluyor. Bana göre de çok farklı olacak. Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla, 3 ayrı yerden havai fişek gösterisi ile kutlayacağız" diye konuştu.

Ahmet Ağaoğlu - Abdullah Avcı ikilisi Trabzonspor'a çağ atlattı! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, döneminde üçüncü kupasını almaya hazırlanıyor. Ağaoğlu'nun 1480 günlük süresi içerisinde müzesine Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa gelirken, bu sezon da şampiyonluk kupasını elde etmesine sayılı günler kaldı.