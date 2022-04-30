Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray camiasının sandığa gitmesine 24 saat süre kalmışken seçim bir kez daha ertelendi. Daha önce Fırat Develioğlu’nun açtığı dava sonrası seçime tedbir getirilmiş ancak açılan karşı dava sonrası mahkeme tedbir kararını kaldırmıştı. Develioğlu be sefer de kararı İstinaf Mahkemesine taşıdı ve alınan karar sonrası bugün yapılacak olan seçimin durdurulması yönünde karar çıktı. Ve bu olay sonrası hareketlilik yaşandı.

İHALE YENİ ADAYA KALIR

Bu son dakika şoku sonrası başkanlığa talip olan iki aday Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ortak açıklama yaptı. Adaylar yeni bir seçim tarihi belirmemenin sarı kırmızılıları kaosa sürükleyeceğini belirtip "Bu kadar kaotik bir ortamda öncelik, seçim genel kurulunun yapılmasıdır. Topun bu kadar ortada dönüyor olması bizleri rahatsız ediyor. Yeni bir aday çıkarsa, bu gölge onun üstünde kalır" dediler ve yeni tarih olarak 28 Mayıs'ı işaret ettiler. > Yalımcan Sarpyel

BAŞKAN ELMAS KAFA KARIŞTIRDI

Galatasaray’da İstinaf Mahkemesinin seçimi iptal etmesinden sonra gözler Başkan Burak Elmas’a çevrilmişti. Elmas seçim yapılmasından yana olduğunu belirtmesine rağmen, yeni yol haritasının birkaç güne belli olacağını söyledi. Elmas'ın seçim tarihi açıklamaması ve adaylık için net konuşmaması dikkati çekti. Bu arada üyeler, olağanüstü seçimin yapılması için imza toplamaya başladı. 9.800 üyeden 1.900'ünün imzası seçim için yeterli sayı.

Burak Elmas'tan akıl almaz iddia! Galatasaray taraftarı şoke oldu Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün kayyuma devredilmesi için mücadele eden bir yapı olduğunu iddia etti.