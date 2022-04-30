Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Trabzonspor'un, A. Demirspor maçında kazandığı penaltıyı garipsediğini belirten Ismael, "VAR sisteminin olduğu bir dönemde böyle bir penaltıyı görmemiştim" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Fernandes'in çok enteresan bir futbolcu olduğunu ve kendisini yakından takip ettiğini belirten Fransız çalıştırıcı, eleştirilen Kenan Karaman için "Kenan'ı Almanya'dan tanıyorum. Çok iyi, çok çalışkan ve çok mücadeleci bir futbolcu. Bu sezonki performansı takımın durumuyla bağlantılı oldu" dedi.

ÇEBİ DE İZLEDİ

Beşiktaş, Kayseri maçı hazırlıklarına devam etti. İdmanı Başkan Ahmet Nur Çebi de izlerken Can Bozdoğan ile Josef de Souza takımdan ayrı çalıştı.

Ismael, sonunda Atiba'yı hatırladı Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson nihayet formasına kavuşuyor. Valerien Ismael’in göreve başlamasından bu yana kulübeye mahkum olan Kanadalı yıldız, Kayseri deplasmanında ilk 11’de sahaya çıkacak.