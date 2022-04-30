Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe dün akşam kendi sahasında Gaziantep FK’yi 3-2 yenerek liderlik iddiasını sürdürdü. Karşılaşmada penaltı kaçıran Serdar Dursun ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gaiznatepli oyuncuların davranışlarına tepki gösteren milli futbolcu, eleştirilerde bulundu.

“NE YAPTIKLARINI ANLAMADIM”

Penaltı anını anlatan Serdar Dursun, "Rakip takım yüzde yüz emindi penaltı yok diye. Ondan sonra yeri kazdılar. Niye böyle bir şey yaptıklarını anlamadım.” dedi.

“BÖYLE ŞEYELRE GEREK YOK”

Rakip takımın yeri kazımasına tepki gösteren Dursun, “Tamam yaptılar da sonuçta böyle de yenildiler, saha içinde böyle bir şeye gerek yok. Yeri kazmaları belki kaçırmam için etkendi. Ancak 4-5 dakika sonra telafi ettim. Taraftara da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı Son 6 maçını kazanan ve 36 bin taraftarının canlı desteğini hisseden Fenerbahçe, Kadıköy'de Gaziantep'i de devirdi. Gollerde Rossi, Serdar Dursun (Bir de penaltı kaçırdı) ve Zajc imzası vardı.

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