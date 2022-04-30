Türkiye Gazetesi

Trabzonspor bu akşam kendi evinde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karadeniz ekibinin puan alması halinde ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

ÜÇ BÜYÜK KULÜBE TARİHİ FARK

Trabzonspor, bu sezon Abdullah Avcı ile yakaladığı çıkışı şampiyonlukla taçlandırmak istiyor. Üç büyük kulübe fark atan Karadeniz ekibi, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin maç eksiğiyle 8, Beşiktaş'ın 24 ve Galatasaray'ın da 29 puan önünde yer alıyor.

BAŞARIYI ABDULLAH AVCI İLE YAKALADI

Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu'nun görev süresince 5 teknik adamla çalıştı. Göreve ilk başladığı 2017-2018 sezonunu mevcut teknik direktör Rıza Çalımbay ile tamamlayan Ahmet Ağaoğlu, 2018-2019 sezonuna ise Ünal Karaman ile başlangıç yaptı. Deneyimli teknik adam ile ligde 51 maçta çalışan Ağaoğlu yönetimi, 2019-2020 sezonun 17. haftası sonunda kendisiyle yollarını ayırıp, göreve yardımcılarından Hüseyin Çimşir'i getirdi. 16 maç sonunda Hüseyin Çimşir ile de yol ayrımına gelen Ağaoğlu, sezonun son maçına ve kupa finaline Çimşir'in yardımcısı Eddie Newton yönetiminde çıktı. Bordo-mavililer 2020-2021 sezonuna başladığı Newton ile ligde 7 hafta sonunda yollarını ayırırken, tek maçlık geçici olarak İhsan Derelioğlu'nun ardında göreve teknik direktör Abdullah Avcı'yı getirdi. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı Eddie Newton, TFF Süper Kupayı ise Abdullah Avcı ile kazanırken, yıllardır büyük bir özlemle beklenen şampiyonluk kupası da Avcı döneminde kazanılmış olacak.

İLK KEZ ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞAYACAK

15 yıldır Süper Lig’de görev yapan Abdullah Avcı, bu geceki kritik maçtan puan alması durumunda şampiyonluklarını ilan etmiş olacak. 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile teknik direktörlük görevine başlayan Avcı, Medipol Başakşehir, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Eğer bu akşam Trabzonspor’un puan alması durumunda Abdullah Avcı ilk kez şampiyonluk sevincini yaşayacak.

38 YILLIK HASRETİ SONLANDIRMAYA HAZIRLANIYOR

Trabzonspor’un bugün şampiyon olması halinde 10 Kasım 2021 tarihinde takımın başına getirilen Abdullah Avcı, 37 sezonluk hasreti 535 günde sonlandırmış olacak. Karadeniz devi, Avcı yönetiminde 66 karşılaşmada 40 galibiyet, 21 beraberlik alırken, sadece 5 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor şampiyonluğu böyle kutlayacak... 61 pare top atışı Başkan Ağaoğlu, tüm Türkiye'nin alkışı ile bu başarıyı elde ettiklerini belirtirken "Coşku, heyecan, üzüntüye dönüşmesin" dedi, kurşun sıkılmamasını istedi.

Serdar Sarıdağ ve Melike Çelik'in duygusal anları... Trabzonspor videosu canlı yayında ağlattı! Trabzonspor'un Dozer Cemil, Eren Bülbül, Kazım Koyuncu, Mustafa Çelik, Nazmiye Nine, Özkan Sümer ve niceleri başlığıyla yayınlanan videosu A Spor canlı yayınında Sunucu Melike Çelik ve yorumcusu Serdar Sarıdağ'ı ağlattı.

Ahmet Ağaoğlu - Abdullah Avcı ikilisi Trabzonspor'a çağ atlattı! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, döneminde üçüncü kupasını almaya hazırlanıyor. Ağaoğlu'nun 1480 günlük süresi içerisinde müzesine Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa gelirken, bu sezon da şampiyonluk kupasını elde etmesine sayılı günler kaldı.