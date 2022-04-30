Türkiye Gazetesi

Al Nassr’dan izin isteyen Vincent Aboubakar takımdan ayrılma kararı aldı. Kamerunlu golcünün kararı sonrası Fenerbahçe düğmeye bastı. Sarı-Lacivertli yönetimin Aboubakar ile yüz yüze görüşmek için tarih istediği belirtildi.

SÜPER LİG’E GERİ DÖNEBİLİR

Kamerunlu golcü Al Nassr yönetimi ile görüşerek ailevi sebeplerden dolayı takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Yönetim ise bunun üzerine harekete geçerek transfer çalışmalarına başladı. Arap kaynaklarına göre, Fenerbahçe’nin Aboubakar ile ilgilendiği belirtildi.

EN YAKIN İSİM FENERBAHÇE

Fransa basını ise Al-Nassr'ın, Saint-Etienne'in yıldızı Khazri ile şimdiden masaya oturduğunu yazdı. Wahbi Khazri'nin Fransız kulübüyle sözleşmesi Bu sezon sonunda bitiyor ve şimdiden istediği bir takımla sözleşme imzalama hakkına sahip. Yani Al Nassr, Aboubakar yerine transfer edeceği futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. Sadece yıllık ücret karşılığında anlaşma imzalanacak.

BEŞİKTAŞ İSTEMİYOR

Beşiktaş’ın ise ayrılış nedeni yüzünden Aboubakar’ı istemediği belirtildi. Beşiktaş döneminde belli bir maça çıkması durumunda sözleşmesi uzayacak olan Kamerunlu golcü, son maça çıkmayarak takımdan bedelsiz olarak ayrılmıştı.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK

Fenerbahçe yönetimi ise önümüzdeki sezon için Aboubakar ile görüşmeler başladı. Kamerunlu golcü ile hafta içinde yüz yüze görüşülmesi bekleniyor.

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