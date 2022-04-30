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Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı... Burak Elmas: 4- 11 Haziran tarihlerinde...
30.04.2022 - 18:30 | Son Güncelleme: 30.04.2022 - 18:34
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Pazartesi günü seçimin 4- 11 Haziran tarihlerinde olması için karar alacağız"
Etiketler : Galatasaray,Burak Elmas,
854871 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/854871.aspx
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