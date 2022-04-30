Türkiye Gazetesi

Fatih Karagümrük 35. haftada konuk olduğu Konyaspor'u 1-2 mağlup ederek son 4 haftada 10 puan topladı. İkincilik yarışı veren Konya ekibi 23'te Bytyqi'nin golüyle 1-0 öne geçtiği maçta geç gelen gollerle yıkıldı.

İstanbul'un Kırmızı-Siyahlı ekibine 3 puanı getiren golleri 81'de Samed Onur, 84'te Yann Karamoh kaydetti. İlhan Palut'un Konyaspor'u bu skorla 64 puanda kalarak 2. sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisine düştü. Fatih Karagümrük ise 53 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada...

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada sol kanatta topla buluşan Bytyqi’nin ceza sahasına kavisli gönderdiği topa kimse dokunamadı. Kale önünde seken top filelerle buluştu. 1-0

29. dakikada ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Musa’nın şutunda kaleci Sehic, topu iki hamlede kontrol etti.

42. dakikada Bytyqi’nin pasıyla ceza sahasında kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Soner’in şutu direkten döndü ve topu kale çizgisinde Caner çıkardı. Devam eden pozisyonda meşin yuvarlak Michalak’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

CANER ERKİN'DEN 3 PUANI GETİREN ASİST

47. dakikada Bytyqi’nin pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Ahmed Hassan yerden kaleye gönderdiği top az farkla dışarı çıktı.

49. dakikada Emre’nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pesic’in yerden uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

50. dakikada sağ kanattan topu taşıyarak Michalak ceza sahasına girdi ve Ahmed Hassan’a pas çıkardı. Ahmed Hassan’ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

81. dakikada Karamoh’un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Samed’in yere düşerken uzak direğe yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-1

84. dakikada Caner’in sol kanattan yaptığı ortaya kale önünde Karamoh kaleci Sehic’ten önce dokundu ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Candaş Elbil xx, Kamil Çetin xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Musa xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner xx (Oğulcan dk. 71 xx), Hadziahmetovic xx, Michalak xx (Amilton dk. 71 xx), Çekiçi xx (Mpoku dk. 76 xx), Bytyqi xx, Ahmed Hassan xx (Cikalleshi dk. 76 xx)

Yedekler: Erten, Anicic, Uğurcan, Barış, Alberk, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Biraschi xx, Burak xx, Luckassen xx, Caner xx, Adnan xx (Levent dk. 46 xx), Biglia xx (Bistrovic dk. 46 xx), Ahmed Musa xx (Karamoh dk. 70 xxx), Emre xx (Salih dk. 87 ?), Borini xx (Samed dk. 79 xxx), Pesic xx

Yedekler: Utku, Balkovec, Alparslan, Salibur, Toure

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Bytyqi (dk. 23) (Konyaspor), Samed (dk. 81), Karamoh (dk. 84) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Adnan, Volkan Demirel (Teknik Direktör) (Fatih Karagümrük), Soner (Konyaspor)

Fenerbahçe yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı Son 6 maçını kazanan ve 36 bin taraftarının canlı desteğini hisseden Fenerbahçe, Kadıköy'de Gaziantep'i de devirdi. Gollerde Rossi, Serdar Dursun (Bir de penaltı kaçırdı) ve Zajc imzası vardı.