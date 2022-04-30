Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı ve şampiyonluğu ilan etme durumu olan maça yoğun sevgi gösterileri arasında geldi.

Bordo-mavili takımın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden otobüsle stada gelişinde yol boyunca yüzlerce taraftar sevgi gösterilerinde bulunurken, stada yaklaştığında ise takım otobüsünün önünü keserek meşaleler eşliğinde takımlarına destek verdiler.

Stada girişte 500 metre mesafeyi 30 dakikada ancak geçebilen takım otobüsü stada giriş yaparken, taraftarlar takımlarına yoğun tezahüratlarda bulundu.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius, Djaniny

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Güray, Fernando, Doğukan, Fredy, Ndao, Haji, Adriano

Abdullah Avcı 38 yıllık hasrete son veriyor! Trabzonspor sahaya şampiyonluk için çıkacak Trabzonspor bugün Antalyaspor ile şampiyonluk maçına çıkacak. Tüm gözler saat 20:30’da çevrilmiş durumda. Öte yandan Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ise kariyerinde bir ilki yaşamak üzere. 10 Kasım 2021 tarihinde göreve getirilen Avcı, 38 yıldır yapılamayanı 535 günde başarmış olacak. Taraftarlar ise şimdiden kutlama hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor şampiyonluğu böyle kutlayacak... 61 pare top atışı Başkan Ağaoğlu, tüm Türkiye'nin alkışı ile bu başarıyı elde ettiklerini belirtirken "Coşku, heyecan, üzüntüye dönüşmesin" dedi, kurşun sıkılmamasını istedi.

Ahmet Ağaoğlu - Abdullah Avcı ikilisi Trabzonspor'a çağ atlattı! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, döneminde üçüncü kupasını almaya hazırlanıyor. Ağaoğlu'nun 1480 günlük süresi içerisinde müzesine Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa gelirken, bu sezon da şampiyonluk kupasını elde etmesine sayılı günler kaldı.