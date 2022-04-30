Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, 2021-2022 sezonunun 35. haftasında, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyon olmayı garantiledi.

Bitiş düdüğü ile birlikte Trabzonsporlu taraftarlar Türkiye’nin bir çok ilinde şampiyonluk coşkusunu yaşamak için sokaklara indi.

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde ise Fenerbahçeli taraftarlar ile Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga yaşandı.

Trabzonspor bayrağını caddeye asmak isteyen bordo-mavili taraftarlara sarı-lacivertli taraftarlar izin vermedi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Trabzonsporluların, tezahürat yapması ve kutlamalarına tepki gösteren Fenerbahçeli taraftarlar, bordo-mavi bayrakları da ele geçirdi.

Tarafların bir süreli tartışması daha sonra kavgaya dönüşürken, araya giren vatandaşlar tarafından taraflar sakinleşti.

Taksim'de Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluk coşkusu Trabzonspor 7. şampiyonluğunu ilan etti, bordo-mavili taraftarlar bayramı kutlamaya başladı... Sadece Trabzon'da değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki Trabzonspor taraftarları horonlarla şampiyonluk kutladı. İstanbul'da kutlamaların merkezi Taksim Meydanı oldu.

Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti... 38 yıldır beklenen o gün bugün! Şampiyon Trabzonspor... Bordo-Mavililer 35. haftada Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak ihtiyacı olan 1 puanı aldı ve zaferini ilan etti. 38 yıl sonra şampiyon olan Karadeniz ekibi çifte bayram yaşıyor.

Abdullah Avcı 38 yıllık hasrete son veriyor! Trabzonspor sahaya şampiyonluk için çıkacak Trabzonspor bugün Antalyaspor ile şampiyonluk maçına çıkacak. Tüm gözler saat 20:30’da çevrilmiş durumda. Öte yandan Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ise kariyerinde bir ilki yaşamak üzere. 10 Kasım 2021 tarihinde göreve getirilen Avcı, 38 yıldır yapılamayanı 535 günde başarmış olacak. Taraftarlar ise şimdiden kutlama hazırlıklarına başladı.