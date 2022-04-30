Türkiye Gazetesi

38 yıllık hasretin ardından Karadeniz fırtınası Trabzonspor, şampiyonluk hasretine son verdi. Bu gelişmenin ardından şampiyonluk coşkusu dört bir yanda sürerken, Cuumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor’u yaptığı bir paylaşım ile tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor’u yaptığı bir sosyal medya paylaşımı ile tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımda, “Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bağdat Caddesi’nde Trabzonspor bayrağına yasak Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından bordo-mavili taraftarların Kadıköy Bağdat Caddesi’ne Trabzonspor bayrağı asmak istemeleri, Fenerbahçe taraftarları tarafından engellendi. Bayrak tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraftarı araya giren vatandaşlar sakinleştirdi.

Taksim'de Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluk coşkusu Trabzonspor 7. şampiyonluğunu ilan etti, bordo-mavili taraftarlar bayramı kutlamaya başladı... Sadece Trabzon'da değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki Trabzonspor taraftarları horonlarla şampiyonluk kutladı. İstanbul'da kutlamaların merkezi Taksim Meydanı oldu.

Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti... 38 yıldır beklenen o gün bugün! Şampiyon Trabzonspor... Bordo-Mavililer 35. haftada Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak ihtiyacı olan 1 puanı aldı ve zaferini ilan etti. 38 yıl sonra şampiyon olan Karadeniz ekibi çifte bayram yaşıyor.

Trabzon'dan şampiyonluk manzaraları Trabzonsporlu taraftarlar Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında takımlarının Antalyaspor ile oynayacağı ve şampiyonluğu ilan etmesi için 1 puana ihtiyaç duyduğu maça yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar takımlarının ısınmak için sahaya çıktığında yoğun sevgi gösterilerinde bulunurken, tribünleri dolduran taraftarlar 7'den 70'e renkli görüntüler ortaya koydu. Tribünleri ve kendilerini Bordo mavili renklerle süsleyen Trabzonsporlu taraftarların coşkusu her hallerine yansıdı.