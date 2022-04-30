Türkiye Gazetesi

Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti, Fenerbahçe savcılara göreve davet etti! Bordo-Mavili taraftarlar kutlamalar sırasında Fenerbahçe aleyhine de sloganlar atıyor. Bazı Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe'ni uğradığı silahlı saldırıya göndermeler yaptı. Trabzonspor'un Antalyaspor'la oynadığı şampiyonluk maçında açılan pankarta tepki gösteren Fenerbahçe, şampiyonluk kutlamaları sırasında zehir zemberek Twitter paylaşımları yaptı.

Koreografideki tüfek görseli, Fenerbahçe'nin Rize dönüşü uğradığı silahlı saldırıya gönderme olarak algılandı.

Sarı-Lacivertliler, "Bir şehir takımı, milyonlarca taraftarı olan ülkenin değerine saldırıyor! FETÖ ağzıyla konuşuyor, silahlı saldırıya gönderme yapıyor! Savcılar göreve! Hesap soracağız" ifadelerini kullandı.

TRABZON BELEDİYESİ DE TOPA GİRMİŞTİ

Fenerbahçe'nin geçen gün yaptığı 2010-2011 şampiyonluğuna ilişkin paylaşımını alıntılayan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabı, "O sırada 'İlgili kulübün ait olduğu şehrin Büyükşehir Belediyesi" ifadelerini kullanarak şehrin bayraklarla donatılmış fotoğrafını paylaştı. Bu hamle sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekerken, paylaşım dün kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Bağdat Caddesi’nde Trabzonspor bayrağına yasak Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından bordo-mavili taraftarların Kadıköy Bağdat Caddesi’ne Trabzonspor bayrağı asmak istemeleri, Fenerbahçe taraftarları tarafından engellendi. Bayrak tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraftarı araya giren vatandaşlar sakinleştirdi.

Taksim'de Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluk coşkusu Trabzonspor 7. şampiyonluğunu ilan etti, bordo-mavili taraftarlar bayramı kutlamaya başladı... Sadece Trabzon'da değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki Trabzonspor taraftarları horonlarla şampiyonluk kutladı. İstanbul'da kutlamaların merkezi Taksim Meydanı oldu.

Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti... 38 yıldır beklenen o gün bugün! Şampiyon Trabzonspor... Bordo-Mavililer 35. haftada Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak ihtiyacı olan 1 puanı aldı ve zaferini ilan etti. 38 yıl sonra şampiyon olan Karadeniz ekibi çifte bayram yaşıyor.

Trabzon'dan şampiyonluk manzaraları Trabzonsporlu taraftarlar Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında takımlarının Antalyaspor ile oynayacağı ve şampiyonluğu ilan etmesi için 1 puana ihtiyaç duyduğu maça yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar takımlarının ısınmak için sahaya çıktığında yoğun sevgi gösterilerinde bulunurken, tribünleri dolduran taraftarlar 7'den 70'e renkli görüntüler ortaya koydu. Tribünleri ve kendilerini Bordo mavili renklerle süsleyen Trabzonsporlu taraftarların coşkusu her hallerine yansıdı.