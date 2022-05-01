Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Gaziantep’i de yenerek Fenerbahçe’deki en uzun galibiyet serisini (7 maç) egale eden İsmail Kartal, geleceğiyle ilgili bir şey planlamadığını söyledi. Sezon sonuna kadar göreve geldiğini hatırlatan tecrübeli teknik adam, “Ben buraya gözümü bile kırpmadan, elimden gelenin en iyisini yapmak için geldim. Kariyerimin en formda dönemindeyim. Seneye ne olur diye de düşünmedim. Önümüzde üç maç var. Hedefim bunları da kazanarak görevi teslim etmek” açıklamasında bulundu.

DEVAM ETMEK İSTİYOR

Fenerbahçe’de daha önce 2014-15 sezonunda şampiyonluğun ellerinden alındığını söyleyen İsmail Kartal, “Neden şampiyon olamadığımızı herkes çok iyi biliyor” diyerek takım otobüsün kurşunlanmasına atıfta bulundu. Taraftarların bağrına bastığı tecrübeli teknik adam yaşadığı gururun tarifsiz olduğunu söylerken göreve devam edip etmeme konusunda “Kararı verecek olan yönetim. Taraftarımızın, camiamızın beklentisi başka bir durum” sözleriyle topu Başkan Ali Koç’a attı.

KUMPASA ONAMA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Fenerbahçe’ye kurulan kumpasta rolü olan FETÖ üyesi polislerin haklarında verilen mahkûmiyet kararlarına karşı yaptıkları istinaf başvurusunu reddetti, cezaları onadı. Öte yandan Fenerbahçe ve iştiraklerinin, davalara mağdur olarak katılma talebi de kabul edildi.

VAR NİYE BİZE YOK?

Gaziantep maçında Ferdi’ye yapılan faulün penaltı olduğunu savunan Fenerbahçe, hakem kararlarına isyan etti. İsmail Kartal, “VAR’a gidilmedi, uyarı verilmedi, pozisyon izlenmedi. Aleyhimize olunca VAR hemen devreye giriyor” tepkisinde bulundu.

Fenerbahçe'den Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları sırasında zehir zemberek açıklamalar Trabzonspor - Antalyaspor maçından önce Medical Park Stadyumu'nda açılan bir pankart, Fenerbahçe'yi kızdırdı... Sarı-Lacivertli kulüp "8. şampiyonluk" ve "2010-11 şampiyonu" ifadeleri üzerine açıklama yaptı. Koreografideki tüfek görseli, Fenerbahçe'nin Rize dönüşü uğradığı silahlı saldırıya gönderme olarak algılandı.

Fenerbahçe yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı Son 6 maçını kazanan ve 36 bin taraftarının canlı desteğini hisseden Fenerbahçe, Kadıköy'de Gaziantep'i de devirdi. Gollerde Rossi, Serdar Dursun (Bir de penaltı kaçırdı) ve Zajc imzası vardı.