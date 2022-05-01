Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

İstinaf mahkemesinin son anda seçimi iptal etmesi sonrası dün gerçekleştirilen Olağanüstü Divan Kurulu toplantısı çok sert geçti. Toplantıya Burak Elmas ve yönetimden kimse katılmadı. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu “Galatasaray, tetikçilerin elinde esir kalmayacaktır” diye çıkışırken Metin Öztürk “Müstafi başkan, Galatasaray Kulübü’nü rehin almıştır. Gizli bir ajandası var, gizli planları var” ifadelerini kullandı. Camianın önde gelen isimlerinden Hayri Kozak da “Seçim olsun. Burak Elmas da aday olsun. Alsın çetesini yanına. Boyunun ölçüsünü alsın. Haydi, yiyorsa aday ol!” sözlerini kullandı.

ADAY OLSAM SÖYLERİM

Başkan Burak Elmas ise Divan Kurulu toplantısının ardından akşam saatlerinde eleştirilere cevap verdi. Elmas, “Üstüne basa basa tekrar söylüyorum; Bu seçim o-la-cak... Bütün savunmaları adaylarla beraber yaptık. Bu süreçte bir kez dahi bu seçim olmayacak diye bir şey ağzımdan çıkmadı. 21-28 Mayıs için en geç salı günü karar verilmesi gerekecek. Birçok detay var o yüzden önümüzdeki iki tarihten 4-11 Haziran için karar alacağız. Divan’da disiplinlik 4-5 konuşma oldu, müdahale bile edilmedi” siteminde bulundu. Elmas aday olup olmayacağı sorusuna ise “Adaylığım olsa net söylerim, sormanıza gerek yok” dedi.

SEÇİM İÇİN BASTIRIYORLAR

Üyeler mevcut yönetimi seçime götürmek için tedbiri elden bırakmıyor. Tüzükte yer alan 28-3 maddesine göre seçim kararı için dün imza toplanmaya başlandı. Eğer 9.880 üyeden yaklaşık 1.900 imza toplanırsa yönetim seçime gitmek mecburiyetinde kalacak. Daha ilk günden toplanan imzaların 1.000’i bulduğu öğrenildi.

ALET EDİYORLAR

Burak Elmas, bazılarının iktidar hırsı uğruna yalanlar söylediğini iddia ederken “Eski başkanlar da dâhil bütün herkes çıkıp konuşsun. Bir çağrım da Galatasaray siyasetinde kendi iradesi olmasa da kullanılmaya çalışılan Sayın Fatih Terim’edir, o da çıksın konuşsun. Bütün herkes konuşsun, herkes bildiklerini anlatsın. Galatasaray da bir rahatlasın” dedi.

Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı... Burak Elmas: 4- 11 Haziran tarihlerinde... Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Pazartesi günü seçimin 4- 11 Haziran tarihlerinde olması için karar alacağız" Sarı-kırmızılı kulüpte bugün yapılması gereken olağanüstü seçimli genel kurulun mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından üyelerin sert eleştirilerine maruz kalan başkan Elmas, Nef Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaossaray! Seçimi son anda iptal olan Galatasaray'da belirsizlik var Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, bu durumun rahatsızlık verici olduğunu belirtip bir an önce seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.