Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

UEFA Avrupa Ligi hedefi için ilk dörde kalma yolunda final diye nitelendirilebilecek maçlardan birine çıkacak olan siyah beyazlılarda kart sıkıntısı yaşanıyor. Siyah beyazlılarda daha önceki maçlarda üçer sarı kart gören Atiba, Pjanic, Teixeira, Güven, Larin, Montero, Rosier ve Rıdvan ceza sınırında bulunuyor.

VIDA SAKATLANDI

Bu oyuncular kart görmeleri hâlinde gelecek hafta Vodafone Park’ta oynanacak F.Bahçe derbisinde forma giyemeyecek. Öte yandan sarı kart sınırındaki oyunculardan Can Bozdoğan sakatlığı, Oğuzhan da Valerien Ismael’in tercihi sebebiyle kadroda olmayacak. Son idmanda ağrı hisseden Vida’nın MR’ı çekildi. Tecrübeli oyuncunun tendonunda ödem tespit edilince kadrodan çıkarıldı.

İtalya devi Torino’dan Rıdvan Yılmaz’a resmi teklif! Beşiktaş yönetimine önerdikleri ücret belli oldu Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. İtalya devi Torino, Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş’a resmi teklifte bulundu. İtalya devi Siyah-Beyazlı ekibe 4+1 milyon Euro artı sonraki satıştan da pay teklif etti.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Pazar günü oynanacak Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.