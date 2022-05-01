Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor... Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde geçen hafta Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan Beşiktaş; 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgiyle 51 puan elde etti. Yukatel Kayserispor ise 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 yenilgiyle 43 puan topladı. Son 8 maçta 1 kez kazanabilen ve Giresunspor'un gerisine düşen Hikmet Karaman'ın takımı, Kupa'da elediği rakibini mağlup edip galibiyet hasretine son vermek istiyor.

VALERİEN ISMAEL'İN GALİBİYETE İHTİYACI VAR

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde ligde 5. maça çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, Ismael yönetimindeki 4 maçın sadece birini kazanabildi. İki karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Kasımpaşa'ya ise mağlup oldu. Kartal, ligdeki son 12 maçta 9 kez puan kaybı yaşadı. Söz konusu dönemde rakiplerini 3 kez yenebilen Beşiktaş, 7 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bu 12 karşılaşmada 20 puan yitirdi.

JOSEF DE SOUZA CEZALI

Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart gören Josef de Souza, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Sezonun ilk yarısındaki Yukatel Kayserispor maçında da sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Josef, ikinci sarı kart cezasını da aynı rakibi karşısında geçirecek. Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Umut Meraş ve Domagoj Vida da kadroda yer almadı. Beşiktaş'ın Kayseri kamp kadrosu şöyle:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Emrecan Terzi, Alex Teixeira.

10 OYUNCU KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta maç öncesi Miralem Pjanic, Francisco Montero, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Cyle Larin ve Oğuzhan Özyakup sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 36. haftada Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

Kartal’da sarı alarmı Beşiktaş bugün iki maçlık galibiyet hasretine son vermek için Kayseri deplasmanına çıkıyor.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ 52. RANDEVUDA

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 51 maçta Beşiktaş 30, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakibine 86 gol atarken, kalesinde 54 gol gördü.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan lig mücadelesini Beşiktaş, evinde 4-2 kazandı. Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde iki takım bir kez daha karşı karşıya gelirken, Yukatel Kayserispor rakibini deplasmanda 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor. Kayseri'de ev sahibi ekip 10, Beşiktaş 9 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere tamamlandı. Siyah-beyazlılar deplasmanda 26 gol atarken, rakibinin 31 golüne engel olamadı. Geçen sezon Kayseri'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

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