Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, göreve geldikten sonra 3. kupasını kazandı. En son 38 yıl önce şampiyon olan Bordo-Mavililer'de bu süre içinde 9 farklı başkan görev yaptı. Ahmet Ağaoğlu, 2021-22 sezonu şampiyonluğuyla kendisinden önceki 8 başkanının yapamadığını başardı.

2-2'lik Antalyasspor maçı sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı’nın ardından basın toplantısı yapan Ağaoğlu, şunları söyledi:

“Biz bir duvar ördük ve ben o duvarda sadece bir tuğlayım. Eğer bütün camia birlik ve beraberlik içinde olmasa en ufak bir sarsıntıda göğüs gereceğine arkasını dönüp giderse ki geçmişte bunların maalesef örneklerini yaşadık. Bu senede daha doğrusu 2019 ve 2020’den sonra herkesin beklentisi Trabzonspor bir 10 sene daha geriye giderdi. Hocamızla anlaştıktan sonra bazılarının garibine gitmiş olabilir. Hocamız geçen sene şubat ayında önümüzdeki senenin planlamalarını yapıyoruz sözlerini sarf etti. Hocam bu sezon devam ediyor dediler. Sezon devam ederken de planlamanızı yapabilirsiniz. Bizim bugün bu noktaya gelmemizde en büyük etken şubat ayında planlamamızı hocamızla birlikte yapmamız. Mart ayında hocamız listeyi verdi. Biz nisan mayıs ayında hocamızın istediği oyuncuların yüzde seksenini kadromuza dahil etmiştik.

MAREK HAMSİK ÇİLEĞİ

"Bir Marek Hamsik ile Cornelius kalmıştı. Onların da Avrupa şampiyonasında milli takımda olmalarından dolayı. Milli takımdaki görevleri bittikten sonrada hemen onlara imzayı attırdık. Ayrıca Mart ayında Trabzonspor’un kamp tarihi belliydi. Bu sene de belli. Tarih ve yer de belli. Hazırlık maçlarının programı da belli. Türkiye’de bu kronikleşmiş bir vaka. Bizim kimseyle hesabımız yok biz önümüze bakıyoruz. Üzerimize geldikleri zaman da önümüze bakacağız. Biz bundan bir buçuk ay önce hocamızla planlamamızı yaptık ve uygulamaya her yönü ile başladık. Şampiyonlar ligi hedefi doğrultusunda da planımız hocamızın kafasında belli. Trabzonspor’un başarısında farklı şeyleri aramaya gerek yok. Sadece Trabzonspor’un yaptıklarını yapın sizde başarılı olursunuz."

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BU TRABZON ARTIK ÖYLE BİR TRABZON DEĞİL

Açıklamalarına “Plan ve programınız yoksa, önceden yol almadıysanız bu işlerin altından kalmanız mümkün değil” diyerek sürdüren Ahmet Ağaoğlu, "Maç kaybedebilirsiniz puan kaybedebilirsiniz ama mücadeleyi bıraktığınız anda umutsuzluğa kapıldığınız anda her şeyiniz kaybedersiniz. Bu Trabzon artık öyle bir Trabzon değil. Trabzonspor rakiplerinin de güçlü olması ile güçlenen bir takımdır. Önümüzdeki sezon benim en büyük temennim çok daha güçlü rakiplerle Süper Ligde mücadele etmek. Biz ancak bu şekilde Süper Ligin kalitesini ve gücünü yukarıya taşır ve ligin marka değerini arttırabiliriz. Sizlerde dışarıdan fark ettiniz mi bilemiyorum. Ben de uzun yıllar 32 senedir Trabzonspor’da yönetici olarak çalıştım. Ben hiç bir dönemde hiçbir süreçte hocasına bu kadar saygılı ve hoca ile uyumunun bu kadar üst düzeyde olduğu bir sezon yaşamadım. Bunun için hocama da bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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