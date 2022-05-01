Türkiye Gazetesi

Kicker - Almanya

Almanlar, Türkiye'de 12 yıl sonra bir İstanbul takımının şampiyon olamadığına vurgu yaptı. Haberde "2010'dan beri zirve ilk kez İstanbul kulübü yok. Trabzonspor, Türkiye şampiyonu" başlığı kullanıldı. Haberin detayında ise "Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe 'nin önünde şampiyonluğunu ilan ederek Türkiye şampiyonu oldu" ifadelerine yer verildi.

Marca - İspanya

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesi, Trabzonspor'un şampiyonluğuna geniş yer ayırdı. Marca, "Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve şampiynluğunu ilan etti. Bordo Mavililer, İstanbul'un hakimiyetini kırdı" ifadelerini kullandı.

Haberin detayında ise "Cornelius ve Tokoz'un golleri İstanbul'un hakimiyetine son veren bir başarıya imza attı. Galatasaray (22 Lig), Fenerbahçe (19), Beşiktaş (16) ve İstanbul Başakşehir (bir) Türkiye'deki son şampiyonlukları paylaşmıştı... ta ki Trabzon takımı hepsini şampiyon olarak yenene kadar." denildi.

Mundo Deportivo - İspanya

Katalan medyasından Mundo Deportivo, Trabzonspor'un 38 yıl sonra mutlu sona ulaştığını okuyucularına aktardı.

Haberde "Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra Türkiye Ligi şampiyonu ilan edildi. 1983-84'ten beri Trabzonspor şampiyonluğu kazanamadı. Bu, tarihinin yedinci lig kupası ama Kupa ve Süper Kupa'yı eklerseniz, ülkedeki yirmi beşinci kupa sevinci." ifadeleri kullanıldı.

Calciomercato - İTALYA

İtalyan Calciomercato ise şampiyonluk haberini Hamsik'ten gördü.

Haberde "Birkaç yıl boyunca Roma ve Napoli formalarıyla şampiyon olmayı denediler ama olmadı. Sonrasında güçlerini Trabzonspor formasında birleştirdiler. Ekim ayından beri forma giyemeyen Gervinho ve Trabzonspor'la Türkiye şampiyonu olarak mezun olan Marek Hamsik'ten bahsediyoruz! Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından şampiyonluğunu ilan etti. Gervinho ve Hamsik'e ek olarak, eski Bolognalı Denswil, eski Fiorentinalı Vitor Hugo, eski RomalıBruno Peres ve gol krallığında zirveyi kovalayan eski Atalantalı Cornelius da Trabzonspor formasıyla başarılı bir sezon geçirdi. Trabzonspor tarihindeki 7. şampiyonluğunu ilan etti." ifadeleri yer aldı.

L’Equipe - Fransa

Fransa'dan L'Equipe, Trabzonspor'un 38 yıl sonra gelen şampiyonluğunun ardından "Trabzonspor, Türk futbolunun zirvesine geri dönüyor" ifadesini kullandı.

Haberde "Trabzonspor, Türk futbolunun zirvesine geri dönüyor. Türkiye'nin kuzeydoğusundaki kulüp, 1984'ten bu yana ilk kez Cumartesi akşamı yedinci Türkiye ligi şampiyonluğunu ilan etti. Antalyaspor karşısında aldıkları beraberlik sayesinde, Marek Hamsik'in takım arkadaşları artık Fenerbahçe'ye yakalanamıyor." denildi.

De Telegraaf - Hollanda

Hollanda'dan De Telegraaf, Bordo Mavililerin 38 yıl sonra gelen zaferini "Trabzonspor, Stefano Dernswil ile 38 yıl sonra şampiyon" başlığıyla okuyucularına aktardı.

Haberin detayında "1984'ten bu yana ilk kez Trabzonspor'da bir Türkiye şampiyonluğu kutlanıyor. Trabzonspor, 1976'dan 1984'e kadar altı şampiyonluk kazandı. 38 yıl sonra yeniden şampiyonluk geldi." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor nasıl şampiyon oldu? 38 yıldır beklenen sezonun öyküsü... Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü.. Bordo-mavililer, ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi yenerek rakibinden devraldığı liderliği 27 hafta sürdürerek mutlu sona ulaştı. Karadeniz ekibi, ilk 15 haftalık dönemde 12 galibiyet, 3 beraberlikle en iyi dönemini, 30 ile 33 hafta içindeki 4 haftalık dönemde 1 mağlubiyet, 3 beraberlik ile en kötü dönemini yaşadı

Durun daha maç bitmedi! Trabzonspor taraftarları kutlamalara erken başladı Trabzonspor - Antalyaspor maçının uzatmaları oynanırken Bordo-Mavili taraftarlar hakem son düdüğü çalmadan sahaya girdi. Sahayı işgal eden taraftarları futbolcular "Durun daha maç bitmedi" diye uyardı. Şampiyonluk gecesi sabırsız taraftarların saha işgaliyle tarihe geçti.

Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor’un başarısında farklı şeyleri aramaya gerek yok Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Biz bir duvar ördük, ben o duvarda sadece bir tuğlayım. Herkes Trabzonspor bir 10 sene daha geriye gider diye düşünüyordu. Şampiyon olduk" dedi.

Fenerbahçe'den Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları sırasında zehir zemberek açıklamalar Trabzonspor - Antalyaspor maçından önce Medical Park Stadyumu'nda açılan bir pankart, Fenerbahçe'yi kızdırdı... Sarı-Lacivertli kulüp "8. şampiyonluk" ve "2010-11 şampiyonu" ifadeleri üzerine açıklama yaptı. Koreografideki tüfek görseli, Fenerbahçe'nin Rize dönüşü uğradığı silahlı saldırıya gönderme olarak algılandı.