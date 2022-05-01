Trabzon yerel basınında şampiyonluk coşkusu.. Trabzon'da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a övgü yağdırdı.
Trabzonspor nasıl şampiyon oldu? 38 yıldır beklenen sezonun öyküsü... Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü.. Bordo-mavililer, ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi yenerek rakibinden devraldığı liderliği 27 hafta sürdürerek mutlu sona ulaştı. Karadeniz ekibi, ilk 15 haftalık dönemde 12 galibiyet, 3 beraberlikle en iyi dönemini, 30 ile 33 hafta içindeki 4 haftalık dönemde 1 mağlubiyet, 3 beraberlik ile en kötü dönemini yaşadı