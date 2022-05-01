Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Teknik Direktör Domenec Torrent, son oynadıkları Altay maçının 11’ine göre 3 değişiklik yaptı.Galatasaray’da Marcao, Berkan Kutlu ve Omar’ın yerine Sacha Boey, Semih Kaya ve Taylan Antalyalı görev aldı.

Sarı-kırmızılılar, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Semih Kaya, Patrick van Aanholt, Erick Pulgar, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis 11’i ile başladı.

Yedekler ise şöyle: Jankat Yılmaz, Alpaslan Öztürk, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Cicaldau, Barış Alper Yılmaz, Arda Turan ve Halil Dervişoğlu ise yedeklerde bekledi.

SİVASSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, son maça göre ilk 11'de 4 değişiklikle takımını Galatasaray karşısında sahaya sürdü. Çalımbay, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendikleri maça 11'de çıkan oyunculardan Muammer Yıldırım, Goutas, Camara ve Ziya Erdal'ı yedeğe çekti. Bu futbolcuların yerlerine Ali Şaşal Vural, Appindangoye, Caner Osmanpaşa ve Uğur Çiftçi formayı giydi.

Konuk takım, Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Grandel ve Yatabare 11'i ile sahaya çıktı. Sivas ekibinin yedek kulübesinde ise Muammer Yıldırım, Ziya Erdal, Camara, Goutas, Cofie, Özkan Yiğiter, Kerem Atakan Kesgin, Sefa Yılmaz, Kayode ve Konate yer aldı.

GALATASARAY GOLÜ ERKEN BULDU

Galatasaray, 9. dakikada Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 öne geçti.

İLK YARI 1-1 TAMAMLANDI

44. dakikada sol kanatta topla buluşan Uğur Çiftçi, arka direğe doğru ortaladı. Savunmanın arkasından yükselen Yatabare’nin kafa vuruşunda skora eşitlik geldi. 1-1

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