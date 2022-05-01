Türkiye Gazetesi

Türk sporcular ululslararası spor arenasında göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Bu kapsamda Avrupa Judo Şampiyonası’da mücadele eden sporcumuz Sebile Akbulut, Avrupa üçüncüsü oldu.

HOLLANDALI RAKİBİNİ ALTIN SKORDA WAZARİ PUANIYLA MAĞLUP ETTİ

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen organizasyonun son gününde tatamiye çıkan judoka, ilk karşılaşmasında Hırvat rakibini altın skorda, çeyrek finalde Sloven Urska Torkar’ı ipponla yenerek yarı finale yükseldi. Bu turda Fransız Romane Dicko’ya yenilen Akbulut, bronz madalya karşılaşmasında Hollandalı Marit Kamps’ı altın skorda waza-ari puanıyla mağlup ederek Avrupa üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.



Günün diğer karşılaşmalarında kadınlar 78 kiloda Hilal Öztürk sıkletinde yedinci olurken, erkekler 90 Kiloda Mihael Zgank ve Ömer Kemal Aydın üçüncü, 100 Kiloda Münir Ertuğ ikinci tur karşılaşmalarında yenildiler.

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