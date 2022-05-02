Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş için Kayseri deplasmanında kaybetmek, Avrupa ümitlerinin de tamamen yok olmasına yol açacaktı. Vida'nın sakatlığı sebebiyle 'Mecburen' oynatılan Serdar Saatçı eksik bir yönünün olmadığını gösterirken beraberlik golüne de imza attı. Valerien Ismael'in sistemi henüz oturmamış olmasından dolayı Beşiktaş'ın kopuk kopuk oynadığı görüldü.

ŞİPŞAK BİTİRDİ

Emirhan gelecek sezon için umut verici bir oyun ortaya koydu. Batshauyi ve Larin kaçırmaya devam etti. Atiba ikinci goldeki 50 metrelik asistiyle "En az 1 sene daha oynarım" dedi. Geriye düşen Kartal'ı oyuna sonradan giren N'Koudou şipşak kurtardı. Önce girer girmez golünü attı, ardından kazandırdığı penaltıyı da gole çevirdi.

MONTERO-ROSIER CEZALI

Beşiktaş zorlu Kayserispor deplasmanında üç puanı üç golle elde etti ama iki oyuncusunu kaybetti. Oyundan atılan Montero ile dördüncü sarı kartını gören Rosier cezalı duruma düştü. İki oyuncu haftaya Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Kayserispor - Beşiktaş 2-3 (ÖZET) Kartal derbi öncesi moral depoladı Kayserispor ile Beşiktaş, 35. haftada kozlarını paylaştı... Kayserispor ilk yarıyı Mame Thiam'ın penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda 3 gol bulan Beşiktaş, galibiyet hasretine son verdi. Serdar Saatçı ile beraberliği bulan Kartal'da Georges Kevin Nkoudou attığı iki golle 3 puanı getiren isim oldu.