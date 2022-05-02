Türkiye Gazetesi

Türk futbolunda Anadolu devrimini gerçekleştiren kulüp olan Trabzonspor, bu sezon evire çevire, rakiplerini devire devire şampiyon oldu. Dile kolay tam 38 yıllık bir hasretti onlarınki… 70’li yılların ikinci yarısına ve 80’lerin başına damga vuran Trabzonspor, sonrasında derin bir sessizliğe büründü. Şampiyonluğa yaklaştığı sezonlarda da beklenmedik yenilgilerle kupayı rakiplerine kaptırdı. 1995-96 sezonunda kaçan şampiyonluk ise tam bir travmaya sebep olmuştu.

DAĞILIP GİDEN KADROLAR

Tarihinin en iyi kadrolarından biri o sezondan sonra dağıldı Trabzonspor’un. Sonrasında yeniden toparlanmaya çalıştı, ligin zirvesine oynadı ama bir türlü olmuyordu. Ta ki, 2010-11 sezonuna kadar… Müthiş bir yarış vardı Fenerbahçe’yle… Sezon bittiğinde iki takım da 82 puan toplamıştı ama Trabzonspor averajla ikinci sıradaydı… Sonra 3 Temmuz… Acılar yerini öfkeye bıraktı. Yıllarca süren ve daha yıllarca sürecek tartışmanın fitili ateşlendi. Trabzonspor kolları yeniden sıvamalıydı…

HER ŞEY SİL BAŞTAN

Ahmet Ağaoğlu’nun gelişiyle birlikte bir şeyler değişmeye başladı. Gençleştirme hareketi meyvelerini veriyordu, oyuncular olgunlaşıyordu. Onların dilinden anlayacak, en az Trabzon camiası kadar hırslı bir teknik adama ihtiyaç vardı. Aranan kan bulundu; Abdullah Avcı… Planlı programlı çalışınca, sinerji tutunca, hem takım hem camia kenetlenince sahada fırtına gibi esen bir Trabzonspor doğdu. Geride kalan 35 haftanın 29’unda zirvede yer alan Trabzonspor, taraflı tarafsız herkese “İşte şampiyon” dedirtmeyi başardı…

SİHİRLİ DOKUNUŞLAR

Hiç şüphesiz Trabzonspor’un şampiyonluğunda Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Abdullah Avcı hocanın yeri bir başka… Takımı Avcı’ya emanet edip mevcut kadroyu geçen sezonun devre arasından itibaren oluşturmaya başlayan Ağaoğlu, rakipleri daha hocasını belirlememişken Bakasetas, Cornelius, Hamsik, Peres, Gervinho ve Siopis gibi yıldızların işini erkenden bitirdi.

FORMA ADALETİ...

Elbette eldeki genç yıldızlarla birlikte bu kadroyu uyumlu çalıştırmak büyük tecrübe istiyordu. Abdullah Avcı, takımın başına geldiğine önceliği savunmaya verdi, bunda başarılı oldu. Sırada takımın düşen hücum performansı vardı. Cornelius’tan yeni bir Sörloth çıkarmayı başaran Avcı, forma adaleti ve oyuncularla pozitif iletişimiyle büyük başarının baş mimarı oldu.

BİRBİRİNİZE SARILDINIZ

Başkan Ahmet Ağaoğlu kulüp sitesinden taraftara bir teşekkür mesajı yayınlarken, "Senelerdir bu vuslatın ateşiyle yanan, umutla bekleyen, mücadelesinden vazgeçmeyen taraftarlarımız şampiyonluğu silaha değil, birbirlerine sarılarak kutladı. Canı gönülden teşekkür ediyorum" açıklaması yaptı.

KUTLAMA KAZALARI

Trabzonspor taraftarı, gün doğana kadar sokaklarda kutlama yaptı. Bu esnada konfeti ve meşalelerle yaralanan 7 kişi ise hastanelik oldu. Emniyet kuvvetlerinin uyarılarına rağmen şehir içindeki kutlamalarda silah da kullanıldı. Neyse ki yaralanan olmadı.

GELENEK DEĞİŞMEDİ

Süper Lig’de özellikle son yıllarda yerli teknik adamların şampiyonluk hegemonyası Abdullah Avcı ile sürdü. Fatih Terim, Ersun Yanal, Hamza Hamzaoğlu, Şenol Güneş, Okan Buruk ve Sergen Yalçın’dan sonra Abdullah Avcı ipi önde göğüsledi.

Bir şampiyonluk geleneği... Trabzonspor bayrağı köprüde Köprüye bayrak asma geleneği sürüyor... 38 yıl sonra şampiyon olan Trabzonspor'un bayrağ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. Bordo-Mavili kulübün paylaştığı fotoğraflar paylaşım rekoru kırdı. Karadeniz ekibi "Dalga Dalga Fırtına! Bordo-Mavili bayrağımız İstanbul Boğazı'nda..." ifadelerini kullandı.

Avrupa basını ne yazdı? Trabzonspor'un şampiyonluğu yabancı basında da gündem... Trabzonspor'un şampiyonluğu Avrupa medyasında da geniş yankı buldu. Bordo-Mavililer'in 7. şampiyonluğu "Türkiye'de 12 yıl sonra bir İstanbul takımı şampiyon olamadı" şeklinde yansıtıldı. Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve Hollanda medyasının Trabzonspor haberleri oldukça ilgi çekici.

Trabzonspor nasıl şampiyon oldu? 38 yıldır beklenen sezonun öyküsü... Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü.. Bordo-mavililer, ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi yenerek rakibinden devraldığı liderliği 27 hafta sürdürerek mutlu sona ulaştı. Karadeniz ekibi, ilk 15 haftalık dönemde 12 galibiyet, 3 beraberlikle en iyi dönemini, 30 ile 33 hafta içindeki 4 haftalık dönemde 1 mağlubiyet, 3 beraberlik ile en kötü dönemini yaşadı. İşte şampiyonluğun öyküsü...