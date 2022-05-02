Türkiye Gazetesi

38 yıl sonra şampiyonluk hasretine son veren Trabzonspor’da TFF’den gelecek ceza bekleniyor. Taraftarların hakemin düdüğünü beklemeden sahaya girmesi ve Antalyaspor’un kalecisinin darp edilmesi gündem oldu. Peki Karadeniz ekibine nasıl bir ceza gelecek?

“TARAFTARLAR OYUNCULARIMIZI DARP ETTİ”

Yaşanan olayların ardından Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Sahaya giren bazı taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu. Türk futbolunu kaosa sokmamak için takımı sahadan çekmedik. Verilecek cezanın takipçisi olacağız. Trabzonspor'un şampiyonluğunu tebrik ederiz." ifadelerini kullanmıştı.

HÜKMEN MAĞLUP SAYILMIŞTI

2013 senesinde Beşiktaş-Galatasaray derbisinde de benzer bir olay yaşanmıştı. Beşiktaş taraftarları hakemin düdüğünü beklemeden sahaya girmişti. Maç tatil edilirken, TFF’nin verdiği kararla Siyah-Beyazlılar 3-0 mağlup sayılmıştı.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi.

TFF NASIL BİR CEZA VERECEK?

Beşiktaş-Galatasaray derbisi örnek alındığında Trabzonspor maçında Antalyalı futbolcular taraftarlar sahaya girdikten sonra eğer soyunma odasına gidip sahaya çıkmasaydı, Trabzonspor'un maçı hükmen kaybetme ihtimali daha yüksek sesle konuşulacaktı.

Trabzonspor performansıyla bu sezon Süper Lig'e damga vurdu Başkan Ahmet Ağaoğlu şampiyonluk için kolları sıvadı, Abdullah Avcı hoca bilgisini ve hırsını kattı, camia kenetlendi, sahada fırtına gibi esen bir Trabzonspor doğdu.

Bir şampiyonluk geleneği... Trabzonspor bayrağı köprüde Köprüye bayrak asma geleneği sürüyor... 38 yıl sonra şampiyon olan Trabzonspor'un bayrağ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. Bordo-Mavili kulübün paylaştığı fotoğraflar paylaşım rekoru kırdı. Karadeniz ekibi "Dalga Dalga Fırtına! Bordo-Mavili bayrağımız İstanbul Boğazı'nda..." ifadelerini kullandı.

Avrupa basını ne yazdı? Trabzonspor'un şampiyonluğu yabancı basında da gündem... Trabzonspor'un şampiyonluğu Avrupa medyasında da geniş yankı buldu. Bordo-Mavililer'in 7. şampiyonluğu "Türkiye'de 12 yıl sonra bir İstanbul takımı şampiyon olamadı" şeklinde yansıtıldı. Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve Hollanda medyasının Trabzonspor haberleri oldukça ilgi çekici.