Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un köprüye astığı bayrak hatıra amaçlı satışa çıkarıldı... Bordo-Mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan dev bayrağın, 1967 eşit parçaya bölündüğü belirtildi.

Bayrağın parçalarını kulübün internet sitesinden satışa çıkarıldığı ifade edilen açıklamada, "Bordo-mavili taraftarlarımız Trabzonspor.org.tr'ye girerek 'Adını Tarihe Yaz' başlıklı sekmeye tıklayıp 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan dev bayrağın dijital halini, kesitlere bölünmüş olarak görecek ve istedikleri yeri ayırtıp şimdiden satın alabilecek." denildi.

BAYRAK ALANA ÜCRETSİZ NFT

"Sadece 1967 adet ile sınırlı olan bu tarihi fırsattan yararlanan tüm taraftarlarımıza bir de ücretsiz NFT verilecek. 1967 şanslı taraftarımız, yeni sezonda kulübümüzün birçok sürprizinden bu NFT sayesinde yararlanma fırsatı yakalayacak. Şampiyonluk kutlamalarımız sona erdikten sonra toplanacak bayrağımızın parçaları sahiplerine teslim edilecek ve bu parçalardan bir tanesi de kulübümüzün Şamil Ekinci Müzesi'nde sergilenecek."

Öte yandan bordo- mavili takımın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda ise maçtan karelere yer verilirken, teknik direktör Abdullah Avcı, takımın bu sene tarihi yazdığını söyledi.

Avcı, taraftarlara seslenerek, "Şimdi sıra sende, adını tarihe yaz. İstanbul Boğazı'nda dalgalanan dev bayrak üzerine adını yazdır, tarihin bir parçası ol." ifadelerini kullandı.