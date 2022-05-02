Türkiye Gazetesi

Fransa'da gündem Burak Yılmaz'ın küfürleri... Ligue 1'in 35. haftasında Troyes deplasmanında 3-0 mağlup olan Lille'de tecrübeli santrfor Burak Yılmaz, 68. dakikada direkt kırmızı kart görmüştü. Maçın hakemi Willy Delajod'ın kararını ağır bulan yıldız ismin oyundan çıkarken ettiği küfürler bugün de Fransız internet sitelerinde manşetlerde yer aldı.

FRANSIZCA KÜFÜRLER SAVURDU

Lille kulübünü geçen sezon şampiyon yapan ve Fransa'da "Kral" lakabıyla anılan Burak Yılmaz, takımdaki son senesinde gözden düştü. Troyes maçına Zeki Çelik'le birlikte ilk 11'de başlayan Burak, takımı 2-0 gerideyken arkadaşlarını 9 kişi bırakınca sinirden kendinin kaybetti. Kırmızı kartı görünce topa vuran ve sinirli hareketlerle hakemin üzerine yürüyen golcü isim, güçlükle sakinleştirildi. Burak Yılmaz soyunma odasına girerken de tribünlerden kendisine edilen Fransızca küfürlere karşılık verirken kameralara yakalandı.

Geçen sezonu mumla arayan ve iki kırmızı kart görüp maçı 9 kişi tamamlayan Lille, 51 puanda kaldı. Troyes bu galibiyetle puannını 36 yaptı.

BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNECEK Mİ?

Burak Yılmaz bu sezon Ligue 1'de çoğu sonradan oyuna girmek üzere 29 maça çıkıp 4 gol, 3 asistlik skor katkısı verebildi. Tecrübeli santrforun Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 golü var. Lille kulübüyle sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Burak Yılmaz'ın ismi Beşiktaş'la da anılıyor.

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