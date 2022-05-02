Türkiye Gazetesi

Fatih Karagümrük'ün golcüsü Aleksandar Pesic, gol krallığını düşünüyor... Bu yaz Maccabi Tel-Aviv'den transfer edilen ve 28 maçta 14 gol, 4 asistlik skor katkısı veren Sırp santrfor, teknik direktör Volkan Demirel tarafından "Süper Lig'in en iyisi" olarak nitelenmişti. 29 yaşındaki futbolcu sakatlığı nedeniyle üst üste 6 hafta kaçırsa da dönüşte gollerine devam etti. Karagümrük'le 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Pesic'in ismi transferle de anılıyor.

HEDEF GOL KRALLIĞI

Süper Lig'de 35 hafta geride kalırken gol krallığının zirvesinde 15 gollü 4 isim bulunuyor; Umut Bozok, Joel Pohjanpalo, Andreas Cornelius ve Ayoub El Kaabi. Pesic ise 14 gollu bu isimleri takip ediyor.

Gol krallığı hakkında konuşan Pesic, "Sonuna kadar mücadele edeceğim. O yarışın içinde kalmak istiyorum. Buraya imza atarken de 'En fazla gol atan dört-beş oyuncu arasında ligi bitirebilirsem iyi olur' diye düşünüyordum. İlk devreyi çok iyi geçtim ama çok talihsiz bir sakatlıktan sonra maalesef iki ay boyunca formadan uzak kaldım. Benimle birlikte yarışta olan diğer arkadaşlarım attıkları gol sayısını yukarı çıkardılar. Ama halen daha elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bakalım sezonu gol rakamı olarak nerede bitireceğim" diye konuştu.

SÜPER LİG'DE REKABET ÇOK YÜKSEK

Yunanistan'dan Moldova'ya, Fransa'dan İtalya'ya, Suudi Arabistan'dan Güney Kore ve İsrail'e uzanan kariyerini Türkiye'de Karagümrük formasıyla sürdüren Aleksandar Pesic, oynadığı diğer ligler ile Türkiye Süper Ligi'ni kıyasladı: "Aslında çok kaliteli ve güçlü bir lig. Yüksek seviyede yarışmacı takımların olduğu bir lig. Rekabet çok yüksek. Çok fazla iyi Türk ve yabancı oyuncu var. Bu lige yapılan yatırım da yüksek seviyelerde. Diğer liglerle karşılaştırdığımızda Süper Lig, oyuncuları çok tatmin eden bir lig. Zaten bu bilgiyi daha önce burada oynayan arkadaşlarımdan da almıştım" ifadelerini kullandı.

ROL MODELİ KİM?

Futbolcu olarak rol modeli kim sorusuna yıldız oyuncuları işaret eden Pesic, "İlk rol modelim Brezilyalı Ronaldo'ydu. Onu çok severdim ve hâlâ da çok seviyorum. Sonrasında Zlatan İbrahimovic'i izledikçe, o da benim ikinci rol modelim oldu. Üçüncü olarak da Uruguaylı Diego Forlan'ı gösterebilirim. Bu üç oyuncuyu çok beğenirim" ifadelerini kullandı.

"KARAGÜMRÜK'ÜN VİZYONU BENİ CEZBETTİ"

Farklı takımlardan teklif almasına rağmen Karagümrük'ü tercih ettiğini dile getiren golcü oyuncu, "Çok zor ve uzun uzun düşünmemi gerektiren bir karar değildi buraya gelmem. İsrail'de oynuyordum ve farklı takımlardan da transfer teklifleri almıştım. Ama Karagümrük kadrosundaki eskiden tanıdığım arkadaşlarımdan bilgi aldım. Buradaki projenin, kulübün bana sunacağı imkânların her iki taraf için de çok iyi olduğuna ortak bir şekilde karar verdiğimiz noktada, gelme kararını almıştım. Benim için 10 dakikalık bir karardı açıkçası. Karagümrük'ün vizyonu, projeleri, oynamak istediği futbol ve kendisini taşımak istediği nokta beni çok cezbetti. Ayrıca Karagümrük haricinde beni isteyen Türk takımlarından bahsetmek istemiyorum. Geride kalmış bir konu ve üzerinde konuşmamak gerekiyor. Beni Karagümrük tercihine yakınlaştıran en büyük motivasyon ise buradaki projenin ve takımın ne yapmak istediğiydi. O proje beni etkiledi. Takımın mantalitesi, yönetim şekli, buradaki oyuncuların kalibresi, kalitesi, potansiyeli, hedefi, onların mevcut kadronun içerisinde bulunmaları motivasyonumu güçlendirdi. Bununla birlikte eşimin İstanbul'u gerçekten sevmesi ve bir İstanbul takımında oynamamın onu da çok mutlu edeceğini düşünmem de faktörlerden birisiydi" şeklinde konuştu.

Volkan Demirel ve Caner Erkin'den Fenerbahçe'ye yardım! Konyaspor - Karagümrük: 1-2 (ÖZET) Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fatih Karagümrük, 80. dakikasına 1-0 geride girdiği maçı 1-2 kazanarak ikincilik yarışına direkt etki etti. Volkan Demirel'in takımı Fenerbahçe'ye avantaj sağladı.

Fatih Karagümrük, Aleksandar Pesic'i renklerine kattı Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon Maccabi Tel Aviv'de forma giyen Sırp futbolcu Aleksandar Pesic'i transfer ettiğini açıkladı.