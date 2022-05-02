Türkiye Gazetesi

İngiltere Futbol Federasyonu'nun yanı sıra İngiltere Premier Lig'den Chelsea, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Arsenal ve Tottenham, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların bayramını kutlayan paylaşımlar yaptı.

İtalya Serie A'dan Juventus, Milan, Napoli, Almanya Bundesliga'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İspanya La Liga'dan Barcelona, Sevilla, Fransa Ligue 1'den Paris Saint-Germain kutlama mesajları yayımladı.

Dünya futbolunun çatı kuruluşu FIFA da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bütün takipçilerinin bayramını tebrik etti.

Mesut Özil, Ramazan Bayramı paylaşımıyla yine adından söz ettirdi Fenerbahçe'nin kadro dışı yıldızı Mesut Özil, Ramazan Bayramı paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Sosyal medyayı da sol ayağı gibi etkili kullanan 34 yaşındaki futbolcu "Müslüman kardeşlerimin bayramını kutlarım" şeklindeki paylaşımında kullandığı görselle binlerce beğeni aldı.