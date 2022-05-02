Türkiye Gazetesi

UEFA, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Rus kulüplerinin Avrupa kupalarında mücadele etmesini engelleme kararını sürdürdü. UEFA’dan yapılan açıklamada 2022 - 2023 sezonunda da Rusya takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edemeyeceğini açıkladı. Ayrıca UEFA, Rusya'nın EURO 2028 ve EURO 2032 adaylıklarının da geçersiz olacağını duyurdu.

Rusya, FIFA ve UEFA kararlarını CAS'a taşıdı Milli takım ve kulüpleri müsabakalardan men edilen Rusya Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA'nın kararını Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşıdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor, Final Four geliyor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde basketboldaki gibi Final Four'a geçiliyor... Devler Ligi'nde yarı finalden itirabaren çift maç eleme usulü tarihe karışacak.