Türkiye Gazetesi

Türk futbolunun hem millî takım düzeyinde hem kulüpler bazında ciddi anlamda kan kaybettiği bir gerçek. Uluslar Ligi’nde küme düşüyoruz, Dünya Kupası’nda ‘genel izleyici’ olmaya devam ediyoruz, kulüpler bazında Avrupa kupalarında bir kulüple mart ayını zar zor görüyoruz. Hâl böyle olunca da yerel bazda kendi içimizde cebelenip duruyoruz. Ve kulüplerin durumu anlamında bu sezon Trabzonspor açık ara fark yaptı. Ki en yakın takipçisi son 7 maçı kazanmasına rağmen o üst üste puan kayıpları yaşayıp 3 maç kala şampiyonluğunu ilan etmesi her şeyi özetliyordu.

BÜYÜKLERE TAŞ!

Bu tablonun özetiydi. Şu anda hem Trabzonspor’un hem de Kulüpler Birliğinin başkanı olan ve kulüpler adına yayın gelirini yükseltmek için masada oturan Ahmet Ağaoğlu’nun şampiyonluk sonrası söylediği sözler dikkat çekiciydi. 3-4 yıl içerisinde belirlediği hedefe ulaşmanın haklı gururu içindeki Ağaoğlu “Trabzonspor önümüzdeki sene çok daha güçlü rakiplerle mücadele ederse biz ancak böyle ligin kalitesini, marka değerini artırırız” dedi. Yani şu anda küme düşmemeyi geçtiğimiz haftalarda garantileyen Galatasaray, ikinci Fenerbahçe ve ilk dörde girip Avrupa vizesi alabilmek için uğraşan Beşiktaş’a “Eee haydi oynayın biraz” göndermesi yaptı.

SIRA GELDİ AVRUPA'YA

Trabzonspor’un şampiyonluğunda tutan kısmında olan ve görevini başarıyla yerine getiren Uğurcan Çakır kariyer planlamasında adım adım ilerliyor. İlk hedefi Trabzonspor kalesini korumaktı, korudu. Kaptan olmaktı, oldu. Millî takıma seçilmekti, seçildi. Şampiyonluk kazanmaktı kazandı. Ve şimdi ise sırada Avrupa var. İngiltere ve Fransa’dan ciddi talipleri olan 26 yaşındaki başarılı eldiven için bir iki aylık süreç çok hareketli geçecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu, oyuncu ve kulübün çıkarları doğrultusunda Uğurcan ile ilgili kararını verecek. Beklenti en az 20 milyon avro bonservis.

FIFA'dan dikkat çeken Trabzonspor paylaşımı FIFA, Trabzonspor’un şampiyonluk kutlama görüntülerini, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." ifadesiyle paylaştı.

Köprüye asılan Trabzonspor bayrağı 1967 eşit parçaya bölünüp satışa sunuldu Spor Toto Süper Lig 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağı parçalara bölerek satışa çıkardı.