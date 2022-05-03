Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın sık sık sakatlıklarla boğuşan yıldızı N'Koudou, Kayseri'de üç puanı getiren isim olmuştu. Hızı ve tekniğiyle çok umut veren bir isim olan Fransız sol kanat oyuncusu skor katkısı anlamında Beşiktaş'ta forma giydiği üç sezonda beklentilerin uzağında kaldı. Beşiktaş'a 22 Ağustos 2019'da katılan N'Koudou, o tarihten bu yana tam 55 maçta sakatlık ve hastalık gibi sebeplerden dolayı forma giyemedi. Siyah beyazlı takımda 83 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu 16 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

UZUN SESSİZLİKLER

Toplam 23 golde imzası bulunan N'Koudou bu katkıyı çok uzun aralıklarla verdi. 2019-20 sezonunda 10 maç üst üste ve 6 maç üst üste suskundu. 2020-21'de de 10 maç üst üste sessiz kaldı. Bu sezon da 8 maçlık suskunluk serisi yaşadı. Beşiktaş'ta forma giydiği 83 maçın 61'inde gol veya asist katkısı veremeyen Fransız oyuncunun sadece geçtiğimiz sezon üç maç üst üste skorda imzası vardı. Sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan N'Koudou'nun kalan maçlarda ilk on birde forma giymesi bekleniyor.

DERBİDE DE BÖYLE!'

Kayseri deplasmanında 11.3 kilometre koşan Emirhan, performansıyla da büyük beğeni topladı. Soyunma odasında takım arkadaşlarından "Derbide de böyle oyna" yorumları alan genç yıldızın, Fenerbahçe maçında da ilk 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SOLA YENİ BEK

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Altay forması giyen Kâzımcan Karataş için teklif yaptı. 19 yaşındaki sol bek oyuncusu, bu sezon toplam 22 maçta forma giyerken iki de asist yaptı. Genç oyuncunun İzmir ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş, Kayseri deplasmanında geriden gelip kazandı İki maçtır kazanamayan siyah beyazlılar, ikinci yarıda N'Koudou ile fark yaptı. Kara Kartal, Avrupa kupası umutlarını da son üç maça taşıdı.