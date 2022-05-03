Türkiye Gazetesi

Chedjou futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Chedjou sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda kariyerinde oynadığı takımlara da teşekkür etti.

36 yaşında futbolu bırakan Aurelien Chedjou, kariyerinde Auxerre, Rouen, Lille, Galatasaray, Başakşehir, Bursaspor, Adana Demirspor ve Amiens takımlarında forma giydi.

Aurelien Chedjou ayrıca Kamerun Milli Takım formasını da terletti.

Aurelien Chedjou, Beşiktaş karşısında Lyon'a galibiyetin şifresini verdi Galatasaray'ın Kamerunlu stoperi Chedjou, Lyon-Beşiktaş maçı öncesi Beşiktaş'ın zayıf noktalarını, Fransa'nın L'Equipe gazetesine anlattı.

Aurelien Chedjou, eski efsane isim Rigobert Song'u solladı G.Saray'da her geçen performansını yükselten sarı-kırmızılı isim, 75 maçta 9 gol atarak vatandaşını geride bıraktı

Galatasaray'da Aurelien Chjedjou yönetime rest çekti Sözleşmesini yenilemek isteyen Kamerunlu, olumlu cevap verilmemesi halinde takımdan ayrılmak istediğini bildirdi Yeni hoca gelmeden adım atmayı düşünmeyen Başkan Özbek’in gitmek isteyen Chedjou’nun satılmasına sıcak baktığı ifade edildi.