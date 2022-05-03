Türkiye Gazetesi

Trabzonspor-Fenerbahçe geriliminde yeni bir gelişme daha yaşandı. Daha önce sık sık 2010-2011 sezonu şampiyonluğu sebebiyle gerilim yaşayan iki takımın arasındaki soğuk savaş, bu defa Trabzonspor'un şampiyonluk sürecinde yeniden alevlendi. Süper Lig’in 35.haftasında Trabzonspor evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluğunu ilan etti. Trabzonspor’un ligin bitime 3 hafta öncesinde ilan ettiği şampiyonluk tüm Türkiye’de büyük coşku ile kutlandı. Bordo mavili taraftarlar meydanları doldururken yaşanan sevinç görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

BORDO-MAVİLİ TARAFTARLARDAN ÇOK KONUŞULAN PANKART

Antalyaspor maçında tribünleri dolduran ve maç bitimi ile birlikte sahaya inen taraftarlar şampiyonluğu oyuncular ile paylaştı. Zaman zaman istenmeyen görüntüler Türkiye’nin farklı noktalarında oluşsa da maç öncesinde açılan pankartın etkisi sürüyor. Trabzonspor’un yaptığı karaografi sarı-lacivertli takım tarafından büyük tepki çekti. Silahın namlusunda yer alan kanarya simgesi sonrası zehir zemberek açıklamalarda bulunan Fenerbahçe, savcıları göreve çağırdı.

FENERBAHÇE'DEN SUÇ DUYURUSU

Pankartta yer alan figürlerle ilgili Fenerbahçe, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundukları belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"30 Nisan 2022 tarihinde Trabzonspor ve Antalyaspor arasında oynanan müsabakanın başlangıç düdüğünden önce Trabzonspor taraftarları tarafından açılan; Trabzonspor yöneticileri ve güvenlik güçleri tarafından stadyuma girişi engellenmeyen pankartta, Fenerbahçe’mizi temsil eden kanarya figürü av tüfeğinin namlusunda yer alıyordu.

Bu pankart, 4 Nisan 2015 tarihinde futbol takım otobüsümüze yapılan, faillerinin hala bulunamadığı silahlı saldırıya atıfta bulunmakta ve bu hain saldırı meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.

Bu doğrultuda Türk Ceza Kanunu’nda yer alan; halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kanunlara uymamaya tahrik, hakaret, 6222 sayılı Kanun’da yer alan tehdit veya hakaret içeren tezahürat, şiddete neden olabilecek açıklamalar şeklindeki düzenlemeler uyarınca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na 10270651903 iş emri numarası ile suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bu konunun takipçisi olacağımızdan ve bu pankartı hazırlayanların, bu pankartı stada sokanların ve buna engel olmayanların en ağır şekilde cezalandırılmaları için elimizden geleni yapacağımızdan Büyük Fenerbahçe taraftarının şüphesi olmasın."

TFF Trabzonspor’a nasıl bir ceza verecek? Şampiyonluk tehlikeye girmiş durumda Antalyaspor karşısında aldığı 1 puanla şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’da taraftarların sahaya inmesi gündem oldu. Hakemin bitiş düdüğünü beklemeden sahaya inen taraftarlar, Antalyaspor’un kalecisini tartakladı. Yaşanan olayın ardından Karadeniz ekibine verilecek ceza merakla beklenirken, hükmen mağlubiyet ihtimali takımı tedirgin etti. Daha öncede 2013 yılında Galatasaray-Beşiktaş derbisinde benzer bir olay yaşanmıştı. Beşiktaş taraftarları hakemin düdüğünü beklemeden sahaya atlamış ve hükmen yenik sayılmıştı. Peki Trabzonspor’a nasıl bir ceza gelecek?

Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor’un başarısında farklı şeyleri aramaya gerek yok Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Biz bir duvar ördük, ben o duvarda sadece bir tuğlayım. Herkes Trabzonspor bir 10 sene daha geriye gider diye düşünüyordu. Şampiyon olduk" dedi.

Fenerbahçe'den Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları sırasında zehir zemberek açıklamalar Trabzonspor - Antalyaspor maçından önce Medical Park Stadyumu'nda açılan bir pankart, Fenerbahçe'yi kızdırdı... Sarı-Lacivertli kulüp "8. şampiyonluk" ve "2010-11 şampiyonu" ifadeleri üzerine açıklama yaptı. Koreografideki tüfek görseli, Fenerbahçe'nin Rize dönüşü uğradığı silahlı saldırıya gönderme olarak algılandı.