Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Başkan’ın hedefinde beklendiği gibi Trabzonspor vardı. Koç özellikle isim kullanmadan yaptığı konuşmada çok sert ifadeler kullanırken, Fenerbahçe camiasına “3 Temmuz ruhuna geri dönme zamanı” çağrısı yaptı. Ali Koç “Cumartesi gecesi tanık olduğumuz; şımarıklık, hadsizlik, kural tanımamazlık, ülke değerlerini ayaklar altına alma” derken “Bu artık Fenerbahçelilerin mücadele etmesi gereken konuma gelmiştir” ifadesinde bulundu.

SAKIN ŞAŞIRMAYIN

Trabzon’da oynadıkları maç sonrası, “Fenerbahçemiz için mücadeleye başlamamız gerek” dediğini hatırlatan Ali Koç “En kısa sürede harekete geçilmesi gerektiğini bir kez daha söylemek durumundayım. 2010-11 şampiyonluğumuz, namlunun ucuna Fenerbahçe'yi sembolize eden bir kuşun konması... Tek tek bakmayın, büyük pencereden bakın. Bu aslında uzun süredir, bu takıma koruma kalkanının verdiği cesaretle, sanki her şeyi istediği şekilde yapabileceklerinin göstergesi. Hiç şaşırmayın. Perşembe günü paylaşacağım bilgilerle bunu daha iyi anlayacaksınız” açıklaması yaptı.

MEYDAN BOŞ DEĞİL

Ali Koç “Bugün disiplin sevkleri var, nasıl korunduklarını anlayacaksınız” derken “Acaba Antalyaspor'a darp raporda olacak mı? Stada kapasite üzeri seyirci alınması raporda olacak mı? Maçta stat kameralarının incelenip incelenmediğini göreceksiniz. Rapora müdahale edilip edilmediğini göreceksiniz. Benzer olaylar bizim stadımızda olsa, neler olacağını düşünün ve öyle karar verin. Bu kutsal camiayı korumanın zamanı geldi de geçiyor” ifadesini kullandı. Koç “3 Temmuz ruhuna dönmenin zamanı geldi. Çünkü bunlar meydanı boş buldu. Meydanın boş olmadığını gösterme zamanı geldi” vurgusu yaptı.

KALKAN VURGUSU

Ali Koç, Trabzonspor’u koruyan kalkanın şu an her şeyden güçlü olduğunu söylerken “Onlar da doğal olarak, yaptıklarının cezası olmadığı için 38 yıl şampiyon olmamanın verdiği heyecanla, motivasyonla yaptıklarının ne kadar tahrik edici olduğunu göremiyorlar. Ancak bu ülkeye nefret tohumları ekmemek, herhangi bir şampiyonluktan daha önemli. Bunu perşembe (yarın) anlatacağım” dedi.

Fenerbahçe'den Trabzonspor hakkında suç duyurusu: Pankart gerilimi yargıya taşındı Süper Lig’in 35.haftasında oynanan ve Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçı öncesinde tribünlere asılan pankartla alakalı spekülasyonlar sürüyor. Pankartta yer alan silah ve Fenerbahçe simgesine sarı lacivertli yöneticiler sert tepki gösterirken suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.