Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da mevcut yönetim yeni seçim tarihini 4-11 Haziran olarak açıkladı ama tartışmalar son bulmadı. Resmî siteden son yapılan açıklamada seçimi tüzüğün hangi maddesine göre alındığının açıklanmaması beraberinde yeni soruları getirdi. Camianın önde gelen isimlerinin yanı sıra hukukçular da bu kararın idari ibrasızlık neticesinde mi alındığını yoksa yönetim kurulu kararıyla mı alındığını öğrenmek için kulübe başvurularda bulundu.

BİR ADAY DAHA

30 Nisan seçimine tedbir konulduğu ve yeni bir takvim açıklandığı için yeni adayların da çıkmasının önünde bir engel kalmadı. İdari ibrasızlığını kaldırmak için mahkemeye başvuran Burak Elmas’ın yeni bir yönetim listesi hazırlayarak seçime girmeyi planladığı kulislerde konuşuluyor. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu’nun daha önce adaylığını açıkladığı seçim öncesi dün de Fırat Develioğlu, göreve talip olduğunu duyurdu.

LYON TAKİPTEYDİ

Galatasaray’ın, Zamalek’ten kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed’i Lyon transfer etmek istiyor. Fransız Footmercato’nun haberine göre; Beşiktaş maçında Kerem Aktürkoğlu’nun izlemek için İstanbul’da olan kulübün başgözlemcisi Bruno Cheyrou, Mısırlı gölcünün performansını çok beğendi ve olumlu rapor verdi.

Galatasaray'da Torrent için öenri: Hemen gönderelim Bazı yöneticiler “Geldiğimde Florya boştu, yangından mal kaçırılmış gibi bir ortam vardı” diyen ve başarısızlığına kılıf üreten İspanyol hocanın hemen gönderilmesi taraftarı.

Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu Galatasaray Spor Kulübü, Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nun 4-11 Haziran’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapılacağını duyurdu.