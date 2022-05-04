Türkiye Gazetesi

Beşiktaş adına sezon belki iyi geçmedi ama geçtiğimiz sezonla başlayan bazı kazanımlar vardı. Özellikle kaleci Ersin ve sol bek Rıdvan Yılmaz da bunların başında geliyordu. İşte o kazanımlardan biri olan Rıdvan’ın kariyeri adına önemli bir sürece giriliyor. Siyah beyazlı kulüple bir senelik daha mukavelesi bulunan Beşiktaş’ta sergilediği performansla millî takıma kadar yükselen 20 yaşındaki oyuncuyu Avrupa kulüpleri takip ediyordu. Geçen yıldan bu yana takipte olan Rıdvan Yılmaz için ciddi girişimler söz konusu.

ÇEBİ ÇOK NET

Bundesliga ekibi E. Frankfurt ile İtalyan temsilcisi Torino’nun yakından ilgilendiği Rıdvan Yılmaz, Avrupa’ya sıcak bakıyor. Ki sözleşmesinin bitecek olması ve yeni sezonda serbest kalma durumunu da düşünen yönetim uygun şartların oluşmasını bekliyor. Başkan Ahmet Nur Çebi de Rıdvan Yılmaz’ın gelişiminden ve takibinden memnun olduklarını belirterek fiyatını net bir şekilde dile getiriyor. Çebi, genç isimden beklentilerinin en az 10 milyon avro olduğunu vurguluyor. Sezon sonu somut adımların atılması bekleniyor.

ATIBA BEKLEMEDE

2013’ten bu yana siyah beyazlı formayı giyen 39 yaşındaki Atiba Hutchinson’un sezon sonunda mukavelesi bitiyor. Yönetim, bir sezon daha futbol oynamaya sıcak bakan ve teklif bekleyen Kanadalı isim konusunda teknik direktör Valérien Ismaël’in raporunu bekliyor.

Beşiktaş, Kayseri deplasmanında geriden gelip kazandı İki maçtır kazanamayan siyah beyazlılar, ikinci yarıda N'Koudou ile fark yaptı. Kara Kartal, Avrupa kupası umutlarını da son üç maça taşıdı.

