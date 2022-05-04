Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Yönetim Kurulu, stadyumun önüne yapılacak olan şampiyonluk anıtı için karar almıştı. İsmini veya şirketinin ismini ölümsüz hale getirmek isteyenler 1 milyon TL karşılığında bu anıtta isimleri yer alabilecek. Hedef bin Trabzonspor taraftarına ulaşıp 1 milyar TL gibi astronomik bir gelir elde etmek.

Geçtiğimiz günlerde Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı bu çağrıya ilk yanıt ise yönetim kurulundan geldi. Başta Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Şemsetdin Hancı ve Esat Emanet 1'er milyon TL'lik bağışta bulunarak çağrıya katılan ilk isimler oldu.

KUTLAMALAR KÜRESEL VİRAL OLDU

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’da taraftarların şehir merkezindeki şampiyonluk etkinliğine 100 binin üzerinden bordo-mavili taraftarın katıldığı belirtildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği ve şehir merkezinin adeta dev bir diskoya dönüştürüldüğü kutlamalarda ortaya çıkan görüntüler dünyayı hayran bıraktı.

Dünyanın önde gelen medya kuruluşları sosyal medya hesaplarından Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarını paylaşırken "İnanılmaz" yorumları yapıldı. Kutlama yapan bordo-mavili taraftarların görüntüsü milyonlarca kişiye erişirken, o anlar sosyal medyada 15 milyon takipçiye sahip FIFA’nın resmi hesabından paylaşıldı. “38 yıl sonra şampiyonluğunuzu kazandığınızda” ifadeleri ile paylaşılan görüntüler binlerce beğeni aldı.

100 BİNİN ÜZERİNDE TARAFTAR KATILDI

Trabzonspor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi iş birliği ile düzenlenen etkinliğe yaklaşık 100 binin üzerinde bordo-mavili taraftarın katıldığını belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kutlamaların Trabzon’a yakışır bir şekilde olduğunu söyledi.

Trabzonspor ile çok daha güzel organizasyonlar yapacaklarını dile getiren Başkan Zorluoğlu, “İnsanlarımız pandemi sürecinde bu tür etkinliklere hasret kalmışlar, susamışlar. İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha güzellerini yapmak üzere aldığımız yorumlar bizi cesaretlendiriyor. Trabzon inşallah çok daha güzellerini yapacak. Büyükşehir Belediyesi olarak bizde buna önderlik yapmaya devam edeceğiz. Kutlamalara biz çok erken başladık. Bizim son 10 maçtır maç öncesi ve sonrası bu tarz organizasyonları küçük küçük yaptık. Bir taraftan bizim DJ’lerimiz bir taraftan taraftarlarımız hazırlandı. Bu birden ortaya çıkmadı. Bir pratik yapıldı. Çok daha büyüklerini yapabiliriz. Kupa maçı olabilir veya öncesinde bir kutlama olabilir. Trabzonspor Kulübümüz ile çok daha güzel organizasyonlar yapacağız” ifadelerini kullandı.

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Köprüye asılan Trabzonspor bayrağı 1967 eşit parçaya bölünüp satışa sunuldu Spor Toto Süper Lig 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağı parçalara bölerek satışa çıkardı.

Trabzonspor performansıyla bu sezon Süper Lig'e damga vurdu Başkan Ahmet Ağaoğlu şampiyonluk için kolları sıvadı, Abdullah Avcı hoca bilgisini ve hırsını kattı, camia kenetlendi, sahada fırtına gibi esen bir Trabzonspor doğdu.

Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor’un başarısında farklı şeyleri aramaya gerek yok Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Biz bir duvar ördük, ben o duvarda sadece bir tuğlayım. Herkes Trabzonspor bir 10 sene daha geriye gider diye düşünüyordu. Şampiyon olduk" dedi.